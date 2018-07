Google lanceert leenprogramma voor Chromebooks

Google heeft een nieuw programma gelanceerd waarmee bedrijven hun werknemers snel van een tijdelijke Chromebook kunnen voorzien. Het gaat om het Chrome Enterprise Grab and Go-initiatief, dat eigenlijk vooral een programma dat Google in huis al draait, dat nu breed beschikbaar wordt gemaakt.

Het principe van Grab and Go is vrij eenvoudig. Er staat ergens in kantoor een apparaat met een aantal volgeladen Chromebooks. Die zijn al helemaal geïnstalleerd en klaar voor gebruik. Medewerkers kunnen ze dus oppikken en hoeven dan alleen maar in te loggen om aan de slag te kunnen.

Snel verder werken

De gedachte daarmee is dat personeelsleden als bijvoorbeeld hun laptop kapot of gestolen is, ze meteen verder aan het werk kunnen met een nieuw apparaat. Daarop zijn dan, doordat ze enkel hoeven in te loggen en het om Chromebooks gaat, al hun bestanden en instellingen meteen beschikbaar. Ook is het idee handig voor medewerkers die vanuit meerdere locaties moeten werken en soms meteen een laptop nodig hebben.

Grab and Go is ook handig voor de technische teams binnen bedrijven, die daardoor meer tijd hebben om te kijken naar de reparatie van een Chromebook. De apparaten hoeven immers niet meer ter plekke gerepareerd te worden, in plaats daarvan kunnen ze dat doen wanneer het hen uitkomt; personeelsleden kunnen in de tussentijd een Grab and Go-apparaat gebruiken.

Enkel de code

Ondanks dat het om een dienst van Google gaat, levert het bedrijf geen rekken om de Chromebooks in te plaatsen, en ook geen laptops. Wat het wel doet, is de broncode leveren die nodig is om het systeem goed te laten werken. Die code is beschikbaar op GitHub en kan meteen gebruikt worden.

De software verstuurt onder meer een mail wanneer een medewerker inlogt op een apparaat en stelt medewerkers ervan op de hoogte als het tijd is om het apparaat terug te brengen. Ook ontvangen IT-administrators meldingen over het gebruik van de apparaten.