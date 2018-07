Apple’s iCloud-partner in China sluit grote datadeal met China Telecom

Om zijn iCloud-diensten in China aan te mogen bieden, werkt Apple samen met Guizhou-Cloud Big Data (GCBD). Dat bedrijf heeft nu een voor Apple mooie deal weten te sluiten met het staatsbedrijf China Telecom, waarbij gebruikersgegevens naar de servers van GCBD overgezet zullen worden.

Dat laat China Telecom weten in een statement op WeChat (via The Verge). De iCloud-gegevens worden van end-to-end versleuteling voorzien. Opvallend is echter wel dat de sleutels om ze te ontcijferen opgeslagen worden in China. Daarmee blijft het voor de Chinese overheid mogelijk om zichzelf toegang te verschaffen tot de informatie.

Beschermen data

Apple benadrukte in het verleden al eens dat enkel medewerkers toegang hebben tot de sleutels waarmee versleutelde data ontcijferd kan worden. In het verleden nam het bedrijf het daarvoor al eens op tegen de FBI en andere inlichtingendiensten in de Verenigde Staten.

Tegelijk is er wel forse kritiek in de Verenigde Staten op deze deal tussen GCBD en China Telecom. Apple heeft in het verleden veel stappen genomen om eisen van de Chinese overheid tegemoet te komen, zodat zijn producten verkocht mogen worden en zodat het kan blijven samenwerken met lokale toeleveranciers.

Dat gezegd hebbende, dient opgemerkt te worden dat GCBD gecontroleerd wordt door de Chinese overheid en directe banden met de staat heeft. Om die reden wordt door critici gevreesd dat de Chinese overheid zich op deze manier toegang zal proberen te verschaffen tot iCloud-gegevens. Het gaat dan onder meer om iMessage-berichten, maar ook om e-mails en andere data.

Chinese servers

Apple maakte afgelopen januari bekend dat het iCloud-gebruikersgegevens naar Chinese servers over zou zetten om tegemoet te komen aan eisen van de regering daar. Apple-gebruikers kregen vervolgens wel de keuze om hun account te verwijderen, en konden ervoor kiezen hun data in een ander land te hosten.