Google brengt nieuwe AI-features naar G Suite

Op de Google Cloud Next-conferentie zijn nieuwe kunstmatige intelligentie (AI)-features voor G Suite onthuld. Deze focussen zich op lezen, schrijven en meetings. Daarnaast komt de techgigant met ondersteuning voor dataregio’s in G Suite.

Een van de nieuwigheden is te vinden in Hangouts Chat. Binnen de dienst kunnen gebruikers Smart Reply inzetten voor snelle reacties in chatgesprekken. Deze feature vindt berichten die waarschijnlijk een reactie nodig hebben, om vervolgens drie verschillende reacties voor te stellen. Google heeft Smart Reply zo ontwikkeld dat die reacties binnen een werkomgeving passen.

Smart Reply zal de komende weken beschikbaar worden. G Suite-gebruikers kunnen spoedig ook Smart Compose verwachten. Deze feature maakt e-mails automatisch af en verscheen eerder al binnen de consumentenproducten van Google.

Binnen Google Docs zal een vroege versie van Grammar Suggestions verschijnen. Door middel van een machine vertaling-gebaseerde benadering herkent de feature grammaticale fouten, om correcties door te voeren. Google stelt de grammaticale regels te kennen, bijvoorbeeld in het Engels weet de technologie wanneer ‘a’ of ‘an’ gebruikt dient te worden.

Security

Anderzijds introduceert Google een nieuwe onderzoekstool voor de G Suite security center. Deze helpt beheerders met herstelwerkzaamheden rondom bedreigingen. Zij kunnen identificeren welke gebruikers potentieel getroffen zijn, de toegang tot Drive-bestanden verwijderen indien ze extern gedeeld waren en malafide e-mails verwijderen.

Tot slot brengt Google ondersteuning voor dataregio’s naar G Suite Business en Enterprise klanten. Daardoor kunnen gebruikers kiezen waar primaire data opgeslagen dient te worden voor bepaalde G Suite-apps. Dit kan bijvoorbeeld wereldwijd, in Europa of in de Verenigde Staten.

Naar verwachting komt Google deze week met nog meer aankondigingen rondom het Google Cloud Platform. Momenteel vindt namelijk Cloud Next plaats. Houd de website in de gaten voor andere ontwikkelingen.