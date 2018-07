Rubrik maakt beveiligingsapplicatie Radar beschikbaar

Rubrik laat aan Techzine weten over de beschikbaarheid van Polaris Radar. Deze applicatie maakt gebruik van machinhe learning voor het voorspellen van dreigingen, zodat bedrijven het oplossen van beveiligingsincidenten kunnen versnellen. Met de oplossing is het voor bedrijven mogelijk om bij een ransomware-aanval de data in hun gehele omgeving te herstellen, belooft Rubrik.

Volgens het bedrijf worden ransomware-aanvallen steeds groter en verfijnder, terwijl aanvallers ook beter worden in het omzeilen van maatregelen. Daarom komt Rubrik met Radar, die gebouwd is op het Polaris Software as a Service (SaaS)-platform. De applicatie richt zich op monitoren, analyseren en recovery.

Onderdelen

Radar biedt bescherming door middel van meerlagige verdediging. Zo zet het machine learning-algoritmen in om te voorspellen hoe gebruikers zich gedragen en hoe data verandert. Door wereldwijde metadata actief te monitoren, genereert Radar waarschuwingen voor afwijkingen en verdacht gedrag, waaronder ransomware.

Daarnaast analyseert Radar voortdurend de volledige omgeving, om veranderingen in kaart te brengen. Organisaties kunnen daardoor snel vaststellen welke applicaties en gegevens worden getroffen en waar deze zich bevinden, om de impact op het systeem te visualiseren.

Radar automatiseert tevens handmatige recovery-processen met intelligente workflows. Gebruikers selecteren de getroffen applicaties en bestanden, om met enkele klikken terug te kunnen naar de laatste veilige status. Eigenlijk bouwt Radar dus verder op het kernplatform van Rubrik, dat beveiligde back-ups en door de overheid gecertificeerde versleuteling biedt om data tegen aanvallen te beschermen.

API-gedreven ecosysteem

Uiteindelijk helpt de applicatie bedrijven bij het instellen van een crisismanagementteam voor het hele bedrijf. Dit verenigt informatiebeveiliging, infrastructuur en operations en biedt managementteams meer inzichten en controle. Rubrik en andere ontwikkelaars kunnen Polaris’ open API’s gebruiken om Radar te integreren in bestaande dashboards voor monitoring, workflows voor beveiliging en preventieproducten.