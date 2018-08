C3 IoT brengt zijn PaaS naar Google Cloud

C3, een start-up op het gebied van internet-of-things, die zich richt op industrieën, gaat samenwerken met Google. De bedoeling is dat het platform-as-a-service van C3 gehost wordt op de publieke cloudinfrastructuur van Google. Daarmee heeft de clouddienst van Google weer een nieuwe grote klant.

C3 IoT werd in 2009 opgericht door Thomas M. Siebel en biedt een zakelijk platform-as-a-service voor kunstmatige intelligentie, voorspellende analytics, big data en andere IoT-toepassingen. Het platform is gericht op workloads waarmee gegevens van verbonden apparaten verwerkt worden. Daarbij gaat het bovenal om industriële werktuigen. Tegelijk biedt C3 IoT ook analytics en inzichten op basis van de verzamelde data.

AI-architectuur

C3 IoT stelt zelf dat zijn grootste onderscheidende factor ten aanzien van andere en soortgelijke diensten, is dat het een modelgedreven AI-architectuur heeft. Die vindt zijn weerslag in de C3 Type system en maakt “herbruikbare microdiensten” mogelijk. Die staan weer algoritmes, toepassingen en datastructuren die in verschillende programmeertalen geschreven zijn toe om met elkaar te werken, zonder dat er kennis van de onderliggende cloudinfrastructuur, componenten of diensten nodig is.

Ook biedt C3 manieren voor bedrijven om de uitrol van nieuwe op AI-gebaseerde toepassingen te ontwikkelen in een “low code” omgeving. Dat betekent dat ook bedrijven waarvan de medewerkers geen enkele ervaring met coderen hebben, met de systemen van C3 uit de voeten moeten kunnen.

Samenwerking Google Cloud

De samenwerking met Google betekent dat C3 IoT nu alle “grote drie” IaaS-bedrijven ondersteunt. Bij lancering werd C3 IoT al ondersteund door Amazon Web Services. Later werd het ook beschikbaar gemaakt op de Azure cloud van Microsoft en in de loop van mei kwam er nog een samenwerking met Intel die het voor bedrijven mogelijk maakte om C3 mogelijk on-premise te draaien.

Google Cloud en C3 willen samenwerken om de AI van de zoekgigant naar IoT te brengen en op die manier klanten van nieuwe inzichten te voorzien. De bedoeling is om samen de marketing van het platform te verzorgen, en klanten te trainen om de schaalgrootte op verschillende projecten aan te passen.