Aantal Britse klachten rond privacy en data verdubbeld sinds GDPR

Het aantal klachten dat de Britse databeschermingswaakhond ICO ontvangen heeft sinds de introductie van de nieuwe EU-brede privacyregels GDPR is verdubbeld. Dat meldt de ICO vandaag in een uitgebreid bericht over de hoeveelheid klachten die binnenstromen.

Er zijn 6.281 klachten binnengekomen tussen 25 mei en 3 juli van dit jaar. Op 25 mei gingen de nieuwe GDPR-regels officieel gelden. In dezelfde periode vorig jaar werden er 2.471 datagerelateerde klachten ingediend. Dat laat het Information Commissioner’s Office weten in een statement. Elders steeg ook het aantal klachten.

Toegenomen bewustwording

De ICO is ervoor verantwoordelijk om de nieuwe regelgeving binnen het Verenigd Koninkrijk uit te voeren. De dienst kon niet zeggen of de meeste nieuwe zaken ook echt voortkomen uit de invoer van de GDPR, omdat klachten niet op type gesorteerd worden. Tegelijk verwacht men wel dat het aantal klachten zal blijven toenemen.

De verwachting is dat dit ook voortkomt uit het feit dat mensen zich steeds meer bewust zijn van “hun individuele rechten”. De verwachting is dan ook dat het aantal klachten blijft toenemen. De invoer van GDPR heeft mensen namelijk hoe dan ook bewuster gemaakt van de rechten die ze hebben en de plichten die bedrijven jegens individuele gebruikers hebben.

GDPR stroomlijnt wetgeving

De invoer van GDPR was er een die er al lange tijd aan zag te komen. De intentie van de Europese Unie was om de wetgeving ten aanzien van databescherming en privacy binnen de unie te stroomlijnen. Dat is gelukt, want onder de nieuwe regelgeving kunnen Europese burgers hun gegevens voortaan opvragen bij bedrijven, vragen om correcties en de boel laten verwijderen.

Bedrijven die zich hier niet aan houden, staat mogelijk hoge boetes te wachten. Maximaal kan er een boete van 20 miljoen euro, of vier procent van de wereldwijde jaaromzet opgelegd worden. Eerder kon er maximaal een boete van een half miljoen euro opgelegd worden, wat natuurlijk niet veel is voor technologiereuzen als Google en Facebook.