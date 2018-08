OneDrive maakt zoeken in videobestanden mogelijk met AI

Microsoft brengt later dit jaar de mogelijkheid om te zoeken in video- en audio-bestanden naar OneDrive. Aan de hand van kunstmatige intelligentie (AI) en automatisch gemaakte transcripts moet het mogelijk worden om in de bestanden te zoeken.

De technologie is al beschikbaar in Microsoft Stream, maar komt nu ook naar OneDrive en SharePoint. Als een video bekeken wordt of een audio-bestand beluisterd wordt, verschijnt er direct een volledig transcript, meldt Microsoft in een blogbericht.

Aan de hand van dat transcript moet het mogelijk zijn om video’s en audio’s beter te bewerken, en om beter samen te werken met anderen. Daarnaast is het mogelijk om in OneDrive en SharePoint te zoeken naar specifieke informatie aan de hand van de transcripts.

De zoekfunctie wordt ook geïntroduceerd voor foto’s in de twee diensten. Aan de hand van AI bepaalt Microsoft waar een foto gemaakt is, welke objecten er in staan en welke tekst er in de afbeelding staat. Vervolgens is het mogelijk om op dit soort informatie te zoeken.

Slimme suggesties

Microsoft gaat verder een nieuwe manier om bestanden te bekijken naar OneDrive en office.com brengen. Daarbij worden relevante bestanden getoond, gebaseerd op de intelligentie van Microsoft Graph. Het systeem zou daarbij begrijpen hoe er gewerkt wordt en met wie.

Voor het aanmaken van nieuwe documenten komt er een optie om bestaande content te hergebruiken. Dit kan via de zogenaamde Tap-functie in Word 2016 en Outlook 2016. Het systeem snapt de context van waar aan gewerkt wordt, en geeft op basis daarvan suggesties voor content in OneDrive en SharePoint.

Op die manier zou het eenvoudiger worden om een paragraaf, tabel of een grafiek uit een ander bestand te gebruiken terwijl er aan een nieuw document of e-mail gewerkt wordt.

Slim delen

Ook nieuw is het intelligent delen met aanwezigen in een vergadering. Is er bijvoorbeeld net een PowerPoint-presentatie getoond, dan wordt meteen voorgesteld om de presentatie met de andere aanwezigen te delen als de vergadering voorbij is.

In OneDrive wordt verder voorgesteld om foto’s van de vergadering te delen. Met wie de informatie gedeeld moet worden, wordt gebaseerd op de Outlook-kalender. De functie moet later dit jaar beschikbaar worden.