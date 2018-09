Zendesk breidt portfolio uit en voegt middels overname ook CRM toe

Tot nu toe heeft Zendesk zich vooral beperkt tot scenario’s rond klantenservice. Maar dat lijkt niet genoeg te zijn. Zendesk heeft besloten om uit te breiden en de startup Base over te nemen. Die haalde in een investeringsronde meer dan vijftig miljoen dollar op en moet een belangrijk gat voor Zendesk vullen.

Hoeveel geld er met de overname van Zendesk gemoeid gaat is niet bekend. Wel weten we dat Base een archiefsysteem heeft dat past bij het klantenserviceonderdeel. Op die manier kan Zendesk zijn aanbod aan andere bedrijven flink uitbreiden en verder professionaliseren. Zendesk geeft overigens aan dat de overname een significante impact zal hebben om de omzet.

Geautomatiseerd platform

Base is wellicht niet zo bekend als bedrijven als Salesforce, Microsoft of Oracle als het aankomt op CRM-systemen, maar het heeft een verfijnd geautomatiseerd verkoopplatform gebouwd. Dat werkt ook met door Base zelf ontwikkelde kunstmatige intelligentie en kan volgens ceo Uzi Shmilovici goed concurreren met de bekendere concurrenten.

Zendesk-ceo Mikkel Svane ziet in elk geval de toegevoegde waarde van Base voor zijn platform. “We willen voor sales doen, wat Zendesk al voor klantenservices heeft gedaan: verkoopmedewerkers tools geven die rond hen en de klanten die ze dienen gebouwd zijn.” In de kern van het aanbod liggen niet alleen klantenservice, maar ook CRM en marketing. Dankzij de overname van Base, krijgt Zendesk nu een van die componenten in handen.

Concurrentie is groot

Zendesk heeft al een goede positie op het gebied van klantenservice, maar versterkt nu zijn positie voor zakelijke klanten die zoeken naar complete platforms waarop alles in één te vinden is. Daar komt bij dat concurrenten soortgelijke overnames doen. HubSpot lanceerde al HubSpot Apps en recent nam Accel-KKR SugarCRM over.

Alle klanten van Base zullen ondersteund worden bij Zendesk. Verder mogen alle 125 personeelsleden aanblijven.