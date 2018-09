Google erkent bestaan geheime Dragonfly-project

Vertegenwoordigers van enkele grote techbedrijven verschenen voor een Amerikaanse Senaatscommissie. Zij vertelden daar over dataprivacy en zorgen rond consumentenbescherming. Google stuurde zijn nieuwe privacychef Ketih Enright naar de hoorzitting, en hij kreeg meerdere vragen over de geruchten dat Google aan een zoekmachine werkt voor de Chinese markt.

De site VentureBeat meldt dat Enright wel wilde bevestigen dat er zoiets bestaat als Project Dragonfly. Tegelijk kon hij niet vertellen wat het project dan precies inhield. “Ik weet niet wat binnen het project valt”, aldus Enright in antwoord op een vraag van senator Ted Cruz. Tegelijk stelde hij dat het bedrijf “niet dicht bij de lancering van een zoekmachine in China” is.

Project Dragonfly

Er wordt al bijna twee maanden gespeculeerd over een Project Dragonfly. Begin augustus meldde The Intercept dat Google een gecensureerde zoekmachine in ontwikkeling had, specifiek voor de Chinese markt. Daarin zouden dan specifieke termen gecensureerd kunnen worden, evenals bepaalde sites. Vlak daarna stuurden medewerkers van Google een brief naar het management over de plannen en hun zorgen daaromtrent.

Het nieuws vormde voor zes Amerikaanse senatoren aanleiding om een bezorgde brief naar Google te sturen. Daarin verzochten ze extra informatie over het mogelijke project en noemden ze het “erg zorgwekkend” als het inderdaad zou blijken te bestaan. Vandaag stelde Enright meermaals dat het bedrijf niet op het punt staat om een eigen zoekmachine in China te lanceren.

Verkennende fase

Ook stelde een woordvoerder van Google tegenover VentureBeat dat het werk aan een eventuele zoekmachine in China zich op zijn hoogst in een verkennende fase bevindt. Details zijn dus nog niet bevestigd, maar duidelijk is wel dat Google in elk geval overweegt om weer een zoekmachine naar de Chinese markt te brengen.

Desalniettemin is er de afgelopen tijd enige toenadering van Google tot de Chinese markt. Zo is het samen met het Chinese bedrijf Tencent actief en biedt het onder meer een game aan op de populaire app WeChat. Daarnaast opende Google een AI-onderzoekslab in Peking. Een nieuwe zoekmachine zou misschien binnen het verlengde van deze toenadering passen.