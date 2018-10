Cloudera en Hortonworks gaan samen in deal van 5,2 miljard dollar.

Cloudera en Hortonworks, twee leidende Hadoop-aanbieders, zullen samengaan. De deal is 5,2 miljard dollar waard en zou de bedrijven moeten helpen om een nieuwe generatie dataplatform aan te bieden op meerdere clouds, on-premises en Edge-computing. De twee bedrijven hebben al eenzelfde aanpak en klanten.

Onder de voorwaarden van de deal die gesloten is, krijgen aandeelhouders van Cloudera 60 procent van het gecombineerde bedrijf in handen, en de aandeelhouders van Hortonworks 40 procent. Verder krijgen de laatstgenoemden 1.305 Cloudera-aandelen in ruil voor elk aandeel dat ze in bezit hadden.

Aanvulling op elkaar

Het gecombineerde bedrijf heeft een omzet van ongeveer 720 miljoen dollar, meer dan 2.500 klanten en 500 miljoen dollar aan cash. Het plan is dat ze gezamenlijk hun markt gaan uitbreiden en een verenigd platform aanbieden voor edge computing, kunstmatige intelligentie en het Internet-of-Things.

De twee bedrijven vullen elkaar al op meerdere vlakken aan. Zowel Hortonworks als Cloudera hebben meerdere kansen om elkaars producten aan te bieden en daardoor de kosten te optimaliseren. De bedrijven blijken ook eenzelfde code te gebruiken, kunnen open-source gebruiken en hebben een brede internationale voetafdruk.

Wisseling van de wacht

Volgens Tom Reilly, de CEO van Cloudera, is het “samenbrengen van de investeringen van Hortonworks in end-to-end databeheer, met de investeringen van Cloudera in dataopslag en machine learning” zal leiden tot een bredere digitale transformatie voor klanten. Rob Bearden, CEO van Hortonworks, merkt op dat het nieuwe formaat van het gecombineerde bedrijf zal helpen om te blijven investeren in “groei en een betere concurrentiepositie op streaming en IoT, databeheer, dataopslag, machine learning/AI en de hybride cloudmarkt.”

Reilly zal de CEO van het gecombineerde bedrijf zijn. COO Scott Davidson van Hortonworks wordt aangesteld als de COO van de samenvoeging. Ook zal Arun C. Murthy, CPO van Hortonworks de CPO van het gecombineerde bedrijf zijn en Jim Frankola – de CFO van Cloudera – de CFO van het nieuwe bedrijf worden. Bearden voegt zich bij de raad van bestuur van het bedrijf. Overigens zal bestuurslid Marty Cole van Cloudera de bestuursvoorzitter van de directie worden.

Verwacht wordt dat het gecombineerde bedrijf in 2020 een omzet van 1 miljard dollar heeft.