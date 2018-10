UiPath opent marktplaats voor AI-tools en -diensten

UiPatch is een marktplaats begonnen voor zijn kunstmatige intelligentie- (AI) tools en -diensten. Enterprises moeten op die manier geholpen worden bij het starten van zakelijke automatisering.

UiPath biedt robotic process automation (RPA) aan. Deze AI-toepassing gebruikt software-robots die workflows in veelgebruikte zakelijke applicaties observeren, om vervolgens manieren te vinden om repetitieve taken te automatiseren. In een achtergrondartikel gaan we in op de werking hiervan.

RPA-robots

UiPath zelf maakt software-robots die de individuele toetsaanrakingen van gebruikers monitort, terwijl ze een applicatie gebruiken. Aan de hand daarvan herkent het repetitieve patronen en suggereert het manieren om ze te automatiseren. Hoewel het weinig lijkt op te opbrengen om slechts een paar toetsaanrakingen te verwijderen, kan er enorm tijd bespaard worden als het toegepast wordt op honderden of duizenden gebruikers.

De nieuwe Go!-marktplaats is een one-stop shop voor RPA-tools. Hier zijn onder meer her te gebruiken componenten, machine learning-modellen en trainingsmaterialen voor het bouwen van nieuwe software-robots te vinden. “Het Go!-platform is gemaakt om iedereen in de UiPath-gemeenschap in staat te stellen om productiever te zijn door toegang te krijgen tot herbruikbare componenten, vaardigheden met hoge waarderingen en professionele diensten, en producten die het automatiseringsproces versnellen”, aldus het bedrijf.

Een van de RPA-robots is George, die vorig jaar ingezet werd bij NASA. George kreeg bij NASA de taak om te praten met informatietechnologiesystemen en om zakelijke processen uit te voeren. Een andere robot is Sunny, die in een bank in Florida werd ingezet om complexe transacties op diverse systemen te verwerken.

Investering

UiPath maakte verder bekend 20 miljoen dollar te investeren in twee fondsen die het heeft opgericht om de adoptie van RPA te versnellen. Het gaat om het UiPath Venture Innovation Fund, dat investeert in “op AI gefocuste partners” in branches als machine learning, business process management en process mining. Het andere fonds is het UiPath Partner Acceleration Fund, wat een accelerator is voor startup in gerelateerde branches.