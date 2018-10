‘Adverteerders verhuizen helft van budget van Google naar Amazon’

Sommige adverteerders verhuizen ruim de helft van hun budget wat ze normaal gesproken besteden aan advertenties op Google Search naar Amazon. Het gaat om honderden miljoenen dollars, stellen topmensen bij diverse mediabedrijven. Dat meldt CNBC.

Er zijn diverse redenen voor de verschuiving van het budget, stellen de ingewijden. Een van die redenen is dat advertenties op Amazon direct correleren aan verkopen. Volgens Survata begint 49 procent van de Amerikaanse zoekopdrachten naar producten op Amazon.

Ook zeggen diverse mensen dat hun cliënten de naadloze winkelervaring van Amazon waarderen. Op Google Search kan een advertentie ook tot verkopen leiden, maar dan moet een gebruiker eerst een account aanmaken en creditcard-informatie opgeven op een aparte websites.

Omzet Google

Amazon ziet de afgelopen tijd dan ook een sterke groei in zijn advertentie-omzet, wat een grote dreiging kan zijn voor Google-moederbedrijf Alphabet. Alphabet zette vorig jaar 95,4 miljard dollar om aan advertenties, wat 86 procent is van de totale omzet. Hoewel er geen officiële cijfers bekend zijn over de verschillende onderdelen van de advertenties, wordt het overgrote deel van de omzet naar verwachting verdiend met advertenties op Search.

Vooralsnog lijkt er geen probleem te zijn voor Alphabet. De groei van de totale omzet uit advertentie versnelde zelfs in de eerste helft van 2018, in vergelijking met dezelfde periode in 2017. Bovendien verhuizen niet alle branches naar Amazon. De meeste verschuivingen komen uit verpakte goederen voor consumenten. De auto- en reis-branches verhuizen vooralsnog niet naar Amazon.

Een manager in de advertentieverkooporganisatie van Google zegt dat hij niet ziet dat de budgetten naar Amazon verhuisd worden, maar wel steeds vaker dat klanten een apart merk opzetten om exclusief op Amazon te verkopen. “Het leiderschap maakt zich absoluut zorgen, maar het is nu nog geen grote dreiging”, aldus de manager die anoniem wil blijven.

Google blijft

Er zijn dan ook diverse mogelijke redenen om wel bij Google te blijven. Zo wordt nog niet alles op Amazon verkocht. Reizen, bioscoopkaartjes en auto’s worden daar nog niet aangeboden. Bedrijven die dit soort producten en diensten aanbieden, hebben dus geen reden om te adverteren op Amazon.

Daarnaast zeggen diverse mediabedrijven dat Google zijn andere advertentieproducten naar voren schuift, waaronder video-advertenties op YouTube. Dat kan ruim 50 procent return on investment (ROI) opleveren, mits de juiste advertentie in de juiste categorie opduikt.