‘Facebook overdreef kijktijd advertenties met wel 900 procent’

Facebook wordt aangeklaagd door adverteerders. Het bedrijf zou de kijkcijfers van advertenties met meer dan 900 procent opgedreven hebben. Tegelijk wist het sociale netwerk van CEO Mark Zuckerberg meer dan een jaar dat de cijfers niet klopten, maar maakte het dat niet bekend.

Een groep adverteerders klaagt de sociale mediagigant aan voor misleiding. Facebook zou adverteerders verleid hebben om videoadvertenties op het platform te kopen. Adverteerders stapten aan boord omdat ze geloofden dat Facebook-gebruikers langer naar video-advertenties keken dan ze in werkelijkheid deden.

Misleiding van adverteerders

Het “onethische” gedrag van Facebook staat volgens de aanklacht gelijk aan fraude, omdat het “waarschijnlijk” adverteerders “misleid” had. Het zijn nieuwe beschuldigingen die geuit worden aan het adres van Mark Zuckerberg, nadat eerder in 2016 al een zaak aangespannen werd over foutieve cijfers rond advertenties.

Facebook kwam er in de loop van januari 2015 achter dat de statistieken rond videoadvertenties niet klopten. Het bedrijf begreep binnen een paar maanden waar het probleem zat, maar deelde die informatie meer dan een jaar niet. Dat stellen de aanklagers in hun zaak tegen Facebook.

Facebook ontkent

Het bedrijf ontkent de beschuldigingen. “De suggestie dat we op welke manier dan ook geprobeerd hebben onze partners deze informatie te weerhouden, klopt niet”, aldus het bedrijf in een reactie tegenover de Wall Street Journal. “We hebben onze klanten over de fout verteld toen we hem ontdekten – en ons helpcentrum van een update voorzien om de kwestie uit te leggen.”

In 2016 onthulde Facebook het meetprobleem. Het stelde toen dat het de problemen “recent ontdekt” had. De firma stelde tegen adverteerders dat het bedrijf de kijkcijfers van videoadvertenties met 60 tot 80 procent overdreven had, maar in de aanklacht staat dat de gemiddelde kijktijd tussen de 150 en 900 procent overdreven werd.

Gedurende twee jaar telde Facebook bij de statistieken enkel video’s mee die meer dan drie seconden bekeken werden. Video’s die dat niet werden, telde het bedrijf simpelweg niet mee, waardoor de gemiddelde kijktijd langer werd. Ondertussen worden alle kijktijden van video’s meegewogen.