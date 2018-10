Fujitsu en NetApp’s NFLEX Converged Infrastructure nu ook geschikt voor SAP-omgevingen

De NFLEX Converged Infrastructure oplossing van Fujitsu en NetApp is nu beschikbaar voor SAP-omgevingen. De vooraf geconfigureerde datacentrum-infrastructuur wordt overgedragen op Windows- en Linux-besturingssystemen en is geoptimaliseerd voor het beheer van SAP-installaties. Het gaat om de SAP Business Suite, SAP S/4HANA en de SAP BW/4HANA implementaties.

NFLEX voor SAP-omgevingen is volgens de bedrijven ontwikkeld om snel klaar voor gebruik te zijn. De bedoeling is dan ook dat, zodra het uitgerold wordt, het binnen een dag klaar voor gebruik is. De implementatie en ook de werking van SAP-landschappen moet zo gestroomlijnd worden.

Eenvoudigere bewerkingen

De software combineert oplossingen van Fujitsu en NetApp voor gegevensverwerking, opslag en infrastructuurbeheer met single-call service en ondersteuning. NFLEX is dan ook een flexibel pakket dat kan worden uitgebreid bij een verandering in bedrijfsvereisten en een toename in datavolumes.

Dat vertaalt zich in een verkorte time-to-market voor nieuwe SAP-installaties en SAP S/4HANA-migraties. Ook maakt het dagelijkse bewerkingen een stuk eenvoudiger door SAP-toepassingen en SAP HANA-databases op dezelfde geconvergeerde architectuur uit te voeren. NFLEX voor SAP Environments is ontwikkeld met een focus op veelzijdige applicatievoorziening en biedt flexibiliteit voor het optimaliseren en upgraden van SAP-omgevingen.

Flexibel en gestroomlijnd

Gebruikers kunnen van aankoop tot implementatie de combinatie van toonaangevende SAP-technologie, ondersteund door de allerbeste one-stop-services van zowel Fujitsu als NetApp, gebruiken. Dit maakt meer flexibele, gestroomlijnde en betrouwbare IT-diensten tegen lagere kosten mogelijk. Ook verhoogt het de uptime en productiviteit.

NFLEX voor SAP Environments maakt deel uit van een reeks NFLEX-verbeteringen en nieuwe oplossingsontwerpen. Het NFLEX-systeem is uitgebreid met een geconvergeerde infrastructuurbeheerder, flexibelere berekeningsopties en een krachtigere opslag. Oracle en VMware eindgebruikergegevensbewerking zijn andere oplossingen die nu worden ontwikkeld en zullen later dit jaar beschikbaar zijn.

Prijzen en beschikbaarheid

De NFLEX Converged Infrastructure-oplossing voor SAP Environments is nu beschikbaar in Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA). De prijzen variëren afhankelijk van de configuratie.