LinkedIn Learning gaat fors meer cursussen aanbieden en wordt interactiever

LinkedIn, het sociale netwerk voor professionals van Microsoft, zet een grote stap richting professionele ontwikkeling en onderwijs. Daarvoor nam het bedrijf Lynda.com over voor anderhalf miljard dollar. Dat is nu het anker voor LinkedIn Learning, dat vandaag een dubbele uitbreiding krijgt.

LinkedIn biedt nu meer dan 13.000 cursussen aan op zijn platform en kondigt twee ontwikkelingen aan die mensen moeten helpen om er gebruik van te maken. Nu zijn er video’s, tutorials en cursussen van derden te vinden. Denk aan Treehouse en de uitgeverij van de Harvard Business School. Daarnaast zijn mensen die gebruik maken van LinkedIn Learning – zowel studenten als docenten – er toe in staat om vragen te stellen en beantwoorden rond hun LinkedIn Learning-sessies.

Publiekelijk beschikbaar

Onbeperkte toegang tot LinkedIn Learning hoort bij een Premium Career-abonnement, dat 30 euro per maand kost. Tegelijk kan een bedrijf ook een zakelijk teamabonnement afsluiten voor de Learning-dienst. Veel klanten zijn er nog niet van dat zakelijk teamabonnement: rond de 11.000. Hoeveel verkeer zij samen genereren is niet bekend. Wel stelt LinkedIn dat er een groei van 64 procent is geweest van het aantal mensen dat betaalt voor Learning-cursussen, sinds dat in 2017 beschikbaar werd gemaakt.

James Raybould, productdirecteur van LinkedIn Learning, stelt dat derde partijen zich eerst vrij langzaam bij de dienst zullen voegen. Een handvol partnerbedrijven krijgt meteen de mogelijkheid om hun producten en diensten met LinkedIn Learning te integreren. Mettertijd komt er een publieke API, die het voor iedereen mogelijk maakt om content toe te voegen. Op dit moment kiest LinkedIn er echter voor als een soort curator te werkt er gaan.

Nieuw materiaal

Materiaal van Harvard Business Publishing biedt onder meer getAbstract (een dienst die boeksamenvattingen en TED-talks aanbiedt) en Big Think (500 korte video’s over hedendaagse onderwerpen) aan. Treehouse biedt verder codeercursussen en productdesignskills. Creative Live voegt zich bij de twee andere bedrijven met cursussen voor mensen die actief zijn in de creatieve sector.

De opties die zijn toegevoegd passen goed binnen het materiaal dat LinkedIn al aanbiedt en voelen ook als een uitbreiding van het reeds bestaande aanbod in de nieuwsfeed. Dat is bewust; “we hebben veel informatie over het netwerk, ook over engagement”, aldus Raybould. De algoritmes van LinkedIn bieden ook advies over het materiaal dat men zou moeten toevoegen.