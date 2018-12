Google verschuift verantwoordelijkheid alle Europese datadiensten naar Ierland

Google heeft vandaag bekend gemaakt dat het zijn algemene voorwaarden en privacybeleid aanpast. Het bedrijf heeft Ierland aangewezen als de locatie van zijn datadiensten in Europa. Daarmee helpt Google zijn klanten en zichzelf beter te voldoen aan de eisen van de Europese privacyrichtlijn General Data Protection Regulation.

De wijziging in het beleid zal vanaf 22 januari 2019 gelden. Het bedrijf benadrukt uiteraard dat dit geen impact zal hebben op functies of prestaties van zijn diensten in Europa. Voor gebruikers die woonachtig zijn in de Europese Economische Zone of in Zwitserland, wordt Google Ireland Limited simpelweg de “dienstverlener”.

Wijzigingen van dataverwerking

Momenteel is de formele aanbieder van de Google-diensten binnen Europa gebaseerd in het Europese hoofdkwartier van Google, in Dublin. Daar worden diensten als Google Drive, Play, Gmail, Maps en YouTube aangeboden. In een blog laat Google weten dat deze wijziging betekent dat ook alle verzoeken om gebruikersgegevens door bijvoorbeeld politie afgehandeld zullen worden door het kantoor in Dublin.

Werk dat verzet moet worden om te voldoen aan de General Data Protection Regulation zal verder ook vanuit Dublin verzet worden. In de blog schrijft Anne Rooney, Public Policy Manager van Google Ireland, dat deze constructie is gekozen om het beleid van Google rond de Europese Unie te stroomlijnen. “Het is wel belangrijk om te benadrukken dat deze veranderingen op geen enkele manier invloed zullen hebben op de manier waarop onze producten werken, of hoe we gebruikersgegevens verzamelen of verwerken binnen onze diensten.”

Ook benadrukt Rooney dat er niets zal veranderen aan de instellingen van Google-diensten. “Uiteraard blijven we volledig toegewijd en willen we blijven voldoen aan GDPR met al onze diensten binnen de Europese Unie.” Kortom: voldoen aan GDPR blijft een prioriteit voor Google, zodat al zijn klanten ook aan de nodige regels voldoen.