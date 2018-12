‘Facebook heeft eigen cryptovaluta in ontwikkeling’

Facebook wil mogelijk de markt van cryptovaluta betreden. Het sociale netwerk overweegt een eigen stablecoin te lanceren en ontwerpt die voor gebruik binnen berichtenapp WhatsApp. De bedoeling zou zijn om de munt eerst in India in gebruik te nemen.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vandaag op basis van bronnen bekend met de materie. Stablecoin biedt in principe de voordelen van een cryptovaluta. Zo is het mogelijk om deze digitaal te verhandelen. Maar de enorme prijsfluctuaties die we kennen van diverse tokens ontbreken. Dat komt doordat een stablecoin aan een andere waarde gekoppeld is, meestal aan de Amerikaanse dollar.

Nog even nodig

Facebook zou nog lang niet klaar zijn om de stablecoin uit te brengen. Het bedrijf kijkt nog naar een manier om dit goed te doen en rekent momenteel uit welk bedrag het in reserve moet houden om de waarde van de munt ook echt te kunnen garanderen. Dat Facebook momenteel kijkt naar blockchain is niet heel vreemd, al is het ergens wel ironisch dat het sociale netwerk in januari nog besloot om reclame rond cryptovaluta te verbieden. Afgelopen juni kwam het daar deels op terug.

Dat er binnen Facebook in de loop van mei een blockchainteam werd opgericht, wees er al op dat het bedrijf in elk geval interesse heeft in de technologie. Onder leiding van Chris Cox’s Platforms and Infrastructure team kijkt het netwerk daar momenteel naar. Dat team is overigens ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van apps, waaronder WhatsApp. Wellicht dat daar ook de combinatie vandaan komt.

WhatsApp werd in 2014 door Facebook overgenomen voor 19 miljard dollar. Het is een van de meest populaire berichtenplatformen van de wereld, met een geschatte 1,5 miljard gebruikers. In landen als India zijn de apps ook uiterst populair en zijn banken niet zo breed beschikbaar als in andere delen van de wereld. Daar is een stablecoin voor betalingen potentieel erg interessant.