Rechtszaak tegen Google rond gezichtsherkenning afgewezen

Een rechtszaak die tegen Google werd aangespannen door gebruikers die vonden dat het bedrijf inbreuk maakte op hun privacy door gebruik te maken van gezichtsherkenningstechnologie, is door een Amerikaanse rechter afgewezen. Rechter Edmond E. Chang vond dat er geen sprake was van concrete schade aan de aanklagers.

Dat schrijft persbureau Bloomberg in een bericht over de rechtszaak. Deze werd in maart 2016 aangespannen tegen de Alphabet-dochter. Google verzamelt volgens de aanklagers biometrische gegevens van foto’s met behulp van gezichtsherkenningssoftware en slaat die op. De aanklagers eisten om een schadevergoeding van meer dan vijf miljoen dollar.

Strenge privacywet

Crux van de zaak ligt in een zeer strenge aan biometrische gegevens gerelateerde privacywet die geldt in Illinois. Daar is het verboden om een afbeelding van een persoon te gebruiken, als deze daar niet specifiek toestemming voor gegeven heeft. Er lopen nog twee van deze zaken, tegen Facebook en Snap.

In het geval van Google, eisten de aanklagers een collectieve schadevergoeding van meer dan vijf miljoen dollar voor de “honderdduizenden” burgers van Illinois die hiermee te maken hadden volgens de aanklagers. Ze vroegen om 5.000 dollar per overtreding van de Biometric Information Privacy Act (BIPA) en 1.000 dollar per overtreding, voortkomend uit nalatig handelen.

Op de hoogte

In de aanklacht viel te lezen dat Google volgens de aanklagers niet-gebruikers die van niets wisten nooit op de hoogte stelde van het feit dat het afbeeldingen van hun gezichten verzamelde. Ook was niet bekend waarvoor de beelden precies verzameld werden, hoe lang Google deze zou opslaan en had het bedrijf geen geschreven toestemming.

Google wil graag, net als een aantal andere bedrijven, dat BIPA aangepast wordt. Zij willen graag dat biometrische technologie gewoon toegestaan is, mits er een rechtvaardige toepassing is. Daarnaast wilden de bedrijven afgelopen april al graag dat er een amendement zou worden doorgevoerd waarbij foto’s uitgezonderd zijn van de wet.