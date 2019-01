Fusie tussen Nederlandse tak T-Mobile en Tele2 nu al afgerond

De fusie tussen de Nederlandse tak van T-Mobile en die van Tele2 is per 2 januari 2019 rond. De bedrijven wilden al meer dan een jaar samengaan, maar kregen daar afgelopen november pas toestemming voor van de Europese Commissie. Dat maakte zich zorgen over de concurrentie op de Nederlandse markt.

Maar sinds 2 januari 2019 is de fusie dan toch rond. Dat melden T-Mobile en Tele2 op de site Founders. T-Mobile laat weten dat het “per direct” begint met het maken van een “concreet actieplan om haar beloftes aan Nederland te realiseren”. Onder die beloftes vallen onder meer de uitrol van een 5G-netwerk, glasvezel en het Internet of Things.

Lang proces

Er is lang gekeken naar de fusie tussen de Nederlandse tak van T-Mobile en die van Tele2. De samenvoeging van de bedrijven betekent dat er in Nederland nog maar drie aanbieders met een eigen netwerk zijn: VodafoneZiggo, KPN en het vergrote T-Mobile. De Europese Commissie wilde om die reden eerst geen toestemming geven voor de fusie.

De vrees was namelijk dat de fusie ervoor zou zorgen dat er minder concurrentie op de markt is. Daardoor zouden prijzen kunnen stijgen voor consumenten, die dan niet het best mogelijke aanbod genieten. Uiteindelijk deed T-Mobile beloftes aan de Europese Commissie waarmee die ervan overtuigd raakte dat de fusie toch doorgang kon vinden.

Voor de Nederlandse activiteiten van Tele2 telt T-Mobile uiteindelijk 190 miljoen euro neer. Daarnaast krijgt het moederbedrijf van Tele2 een aandeel van 25 procent in de gefuseerde onderneming. Samen willen de bedrijven meer concurreren met VodafoneZiggo en KPN: dat kan naar eigen zeggen door hun gezamenlijk grotere slagkracht.

Beloftes realiseren

Søren Abildgaard, de CEO van T-Mobile Nederland, laat weten dat 2019 een spannend jaar is voor zijn bedrijf. Het is volgens hem een jaar “waarin wij de telecomsector op zijn kop gaan zetten om de klant nog meer keuze te bieden”. Dat houdt onder meer in dat er een landelijk dekkend 5G-netwerk moet komen. Het bedrijf hoopt dat de realisatie van 5G in 2020 al werkelijkheid is.

Verder rolt het bedrijf versneld glasvezel uit en begint het daarmee in Den Haag. In 2019 zal het 30.000 adressen aansluiten op glasvezel. Buiten Den Haag rolt het bedrijf de dienst 4G voor Thuis nog uit, waarmee mensen in Nederland sneller kunnen internetten.