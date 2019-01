‘Zoom, Slack en Twilio steeds populairder binnen bedrijven’

Het zijn goede tijden voor apps die gericht zijn op zakelijke communicatie en samenwerkingen. Bedrijven geven volgens data van Expensify steeds meer uit aan dit soort toepassingen.

Dat blijkt uit het January Spend Trends rapport van Expensify. Dat analyseerde meer dan 200 miljoen transacties die via zijn systeem plaatsvonden. Aan de hand daarvan kan het bedrijf een redelijk beeld schetsen van waar bedrijven hun geld aan uitgeven. Weinig verrassend is dat eten, reizen en ride-sharing diensten als Uber en Lyft het meest gebruikt werden in 2018.

Zakelijk samenwerken

Maar wat een trending uitgave is binnen Expensify, kan vaak ook gezien worden als een eerste stap richting toekomstig zakelijk succes. Specifieker betekent dat, dat categorieën waar ineens meer aan uitgegeven wordt, in de toekomst vaak nog belangrijker zijn. Volgens het Spend Trends rapport zijn workflow-technologieën op dit moment erg populair:

Opvallend aan bovenstaand diagram is dat de softwarepakketten – met uitzondering van Slack – veelal concurreren met apps die al geselecteerd zijn door het IT-team. Zoom zou bijvoorbeeld aangekocht kunnen worden door medewerkers, ondanks dat hun systemen waarschijnlijk ook Skype for Business en Cisco’s WebEx bevatten. Zendesk kan gebruikt worden door een bedrijf dat Salesforce al geïnstalleerd heeft.

De tools die naar boven komen in het rapport van Expensify kunnen dus wijzen op technieken die straks standard geleverd zullen worden op zakelijke systemen. Dat medewerkers ze meer aanschaffen duidt immers op een trend en daar spelen IT-afdelingen maar al te graag op in. Zo valt ook te zien dat er steeds meer uitgegeven wordt aan Twitter-advertenties.

Volgens Expensify groeiden de uitgaven die via zijn platform op Twitter gedaan werden flink: met 361 procent in het vierde kwartaal van 2018 ten opzichte van een jaar eerder. Google was nog altijd veruit het populairste advertentieplatform, gevolgd door Facebook als nummer twee.