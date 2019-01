VMware gaat een klein deel van zijn werknemers ontslaan

VMware gaat in zijn personeelsbestand snijden. De dochteronderneming van Dell laat weten dat het mensen gaat ontslaan. Het is niet duidelijk hoeveel mensen hun baan verliezen en in welke bedrijfstakken precies. Wel is duidelijk dat VMware daar deze maand nog mee begint.

Naar eigen zeggen maken de ontslagen deel uit van een regelmatig terugkerende review van het personeelsbestand. “We kunnen bevestigen dat er deze maand een klein aantal veranderingen plaatsvindt in ons personeelsbestand”, laat VMware weten in een statement tegenover persbureau Bloomberg. “Dit is onderdeel van een proces dat we regelmatig laten plaatsvinden, waarbij we het personeelsbestand opnieuw in balans brengen en ervoor zorgen dat resources van de wereldwijde bedrijven en locaties van VMware passen bij onze strategische doelen en de behoeften van onze klanten.”

Nieuwe mensen

Een deel van de medewerkers wiens positie verdwijnt, krijgt een andere rol binnen VMware. Het bedrijf laat dan ook weten dat het een “actief medewerkersondersteuningsprogramma” heeft. Het doel van dat programma is ervoor te zorgen dat niemand in de steek gelaten wordt. Tegelijk laat VMware ook weten dat het nog altijd mensen blijft inhuren.

“We blijven op gebieden die van strategisch beland zijn voor het bedrijf nieuwe mensen rekruteren”, laat het bedrijf weten. Er worden nog zo’n 2.000 nieuwe medewerkers gezocht voor VMware. Rond deze tijd vorig jaar had het bedrijf overigens iets minder dan 22.000 medewerkers. In 2017 werden er zo’n 2,000 nieuwe personeelsleden aangetrokken.

CRN meldt dat er minder mensen ontslagen worden dan er nieuwe mensen gezocht worden. VMware-CEO Pat Gelsinger laat weten dat het bedrijf in 2019 nadruk wil leggen op het helpen van klanten in dit “multicloud tijdperk”. “We zeggen al enige tijd dat klanten de complexiteit van hun digitale infrastructuur willen terugdringen, zodat ze welke app dan ook veilig kunnen laten draaien en beheren op elk mogelijk apparaat en elke cloud.”