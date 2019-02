Voormalig CEO Pierre Nanterme van Accenture overleden

Nog geen maand nadat hij opstapte, is de voormalig CEO en voorzitter van Accenture, Pierre Nanterme, overleden. Nanterme werd 59 jaar oud. Waaraan hij overleed is niet zeker, maar in de loop van 2016 kreeg hij de diagnose van darmkanker.

Accenture maakte het nieuws van het overlijden van zijn voormalig CEO bekend. Het bedrijf laat weten dat het zijn condoleances “aan zijn familie” heeft overgebracht “in deze moeilijke tijd”. Ook benadrukt Accenture dat het “dankbaar is voor zijn decennia van leiderschap en inspiratie.”

Enorm gemis

Nanterme was lange tijd de CEO van Accenture, maar op 11 januari 2019 besloot hij op te stappen bij het bedrijf. Dat deed hij om gezondheidsredenen. Maar toen Nanterme opstapte, leek hij er niet naar te hinten dat het einde al nabij is en stelde hij zich juist voorlopig te willen richten op zijn gezin en zijn gezondheid.

“We zijn enorm geraakt door dit tragische verlies”, aldus Marge Magner die momenteel waarnemend bestuursvoorzitter is in een reactie. “Pierre was een innovatieve en visionaire leider die, boven alles, de kernwaarden van het bedrijf ook echt belichaamde met zijn passie voor onze mensen en buitengewone toewijding aan klanten. Hij stond ook voor de cultuur van gelijkheid bij Accenture. Zijn energie, gedrevenheid en leiderschap zullen we enorm missen.”

Decennia actief

Pierre Nanterme was maar liefst 36 jaar actief bij Accenture en werkte in een reeks verschillende rollen voor het bedrijf. Hij werd in de loop van januari 2011 tot CEO van Accenture benoemd en vanaf februari 2013 was hij ook de bestuursvoorzitter. Nanterme wist het aanbod aan digitale diensten van het bedrijf te verbreden en onder hem verdubbelde de waarde van aandelen van het bedrijf.

Nanterme was er ook uitgesproken voorstander van om de werknemersschare van het bedrijf te verbreden en voor geslachtsgelijkheid. Voordat hij met pensioen ging, wist hij nog te bewerkstelligen dat het bedrijf er actief aan werkt om uiterlijk in 2025 een volledige balans tussen de geslachten te hebben.

Sinds Nanterme met pensioen is, heeft interem-CEO David Rowland de leiding over het bedrijf.