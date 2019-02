Google breidt recruitmentplatform Hire internationaal uit

De wereld van recruitment is veel geld waard. Uit het meest recente rapport van de World Employment Confederation blijkt dat er jaarlijks maar liefst 554 miljard dollar in omgaat. In de techwereld behelst dat vooral een kans om tools te ontwikkelen die het werk van recruiters makkelijker en sneller maken.

Google is dan ook aan boord van die markt gestapt. Het breidt vandaag Hire uit. Dat is een recruitmentplatform van Google dat het binnen G Suite lanceerde en tot nu toe enkel in de Verenigde Staten beschikbaar had gemaakt. Nu breidt Google de dienst uit naar Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Kunstmatige intelligentie

Hire werd in de loop van 2017 uitgebracht en had een vrij standaard functionaliteitenpakket. Zo was het mogelijk om apps als Gmail, Calender, Spreadsheets en Googlete gebruiken om mensen te helpen bij het managen en tracken van kandidaten in het recruitmentproces. Verder werden de functionaliteiten geïntegreerd met banensites van derden.

De onderscheidende factor van Hire is natuurlijk dat het platform steunt op het Google-aanbod rond kunstmatige intelligentie en zoekfunctionaliteit. De AI wordt vooral ingezet om repetitieve taken uit te voeren. “Recruiters willen de tijd om met kandidaten in gesprek te gaan, dus niet de hele dag achter een computer zitten en zaken aan te klikken”, aldus Dmitri Krakovsky die binnen Google de leiding heeft over Hire. “We geven hen die tijd door veel van de functionaliteiten te automatiseren.”

Flink uitbreiden

Google koos met Hire voor het Verenigd Koninkrijk en Canada wegens het ontbreken van een taalbarrière tussen die landen en de Verenigde Staten. Daar komt bij dat ook binnen het Verenigd Koninkrijk de Europese privacyrichtlijn GDPR geldt, zodat Google daar alvast aan kon voldoen voor een bredere uitrol van het product.

Uiteindelijk moet Hire groter zijn dan de rest van de soortgelijke recruitmentdiensten als Jobvite, LinkedIn, SmartRecruiter, Taleo en Zoho. Momenteel loopt het echter wel nog achter. Hire heeft in de top honderd grootste soortgelijke diensten de 23ste plek in handen.