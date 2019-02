LinkedIn brengt alle recruitmentdiensten samen onder één noemer

LinkedIn is niet alleen een professioneel sociaal netwerk. De site van Microsoft biedt ook allerlei producten aan waarmee recruiters nieuw personeel kunnen zoeken: Recruiter, Jobs en Pipeline Builder. Maar waar die diensten lange tijd gescheiden bestonden, zullen ze straks onder één noemer door het leven gaan.

Daarvoor lanceert LinkedIn de nieuwe Intelligent Hiring Experience. Die is ontworpen om recruiters te helpen flink wat tijd te besparen bij het zoeken van “geadviseerde kandidaten” voor vacatures die ze open hebben staan. De dienst vindt kandidaten door gebruik te maken van de LinkedIn-database met informatie over banenzoekers en koppelt hen aan vacatures waar ze mogelijk geschikt voor zijn.

Vaardigheden vergelijken

De Intelligent Hiring Experience vergelijkt onder meer specifieke vaardigheden. Zo kunnen recruiters bij het plaatsen van een vacature aangeven welke kennis of specifieke vaardigheden een kandidaat moet hebben. De Intelligent Hiring Experience kijkt bij kandidaten welke vaardigheden zij hebben. Door die te vergelijken met kandidaten die soortgelijke banen hebben (of hebben gehad), kan voorspeld worden of iemand in aanmerking komt voor een bepaalde functie.

In een blogpost schrijft John Jersin, die bij LinkedIn verantwoordelijk is voor Talent Solutions and Careers, dat deze nieuwe functie zal helpen om recruiters effectief te koppelen aan werkzoekenden. “Hoe meer interactie je binnen een project hebt met kandidaten, hoe meer onze tools leren wat je zoekt en wat je niet zoekt. Op die manier kunnen we betere kandidaten vinden voor je open vacatures”, aldus Jersin. “Op basis van sollicitanten en zoekresultaten waar je interactie mee hebt, bouwt de Intelligent Hiring Experience een lijst met aangeraden kandidaten waar je contact mee op zou kunnen nemen.”

Vooral een toevoeging

De nieuwe informatie wordt toegevoegd aan de reeds bestaande datasets die LinkedIn over werkzoekenden heeft. Centraal daarin staan de kwaliteiten die een kandidaat naar eigen zeggen heeft, maar ook gedragsgegevens over bijvoorbeeld de profielen van anderen waar kandidaten op klikken en interactie mee hebben.

De Intelligent Hiring Experience krijgt ook andere functies. Zo is het straks ook een communicatieplatform waar recruiters interactie kunnen hebben met kandidaten. Ook biedt het platform een manier voor recruiters om sollicitanten te laten weten of ze wel of niet uitgenodigd worden voor een gesprek. “Sollicitanten zullen je beslissing wellicht niet omarmen, maar ze waarderen het wel om te weten hoe iets afloopt”, schrijft Jersin tot slot.

De bedoeling is om de Intelligent Hiring Experience in de zomer te lanceren.