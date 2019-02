Vernieuwde MariaDB Enterprise Server is stabieler en betrouwbaarder

Tijdens MariaDB OpenWorks 2019, de jaarlijkse conferentie die MariaDB organiseert voor gebruikers en ontwikkelaars, heeft het bedrijf een nieuwe versie van de MariaDB Enterprise Server aangekondigd. De nieuwe database is gebouwd met een grote focus op betrouwbaarheid en stabiliteit.

Vicepresident Max Mether laat aan de site iTWire weten dat zakelijke klanten hele andere behoeften hebben dan de gemiddelde gebruiker. “Deze klanten werken op een heel ander schaalniveau en leggen veel focus op stabiliteit en veiligheid”, aldus Mether. Om die reden is besloten om “nog een versie van MariaDB Server, specifiek voor zakelijke workloads te ontwikkelen.”

Zakelijke functies

MariaDB Enterprise Server biedt logischerwijs een aantal functies die volledig gericht zijn op zakelijke vereisten. Zo is de server voorzien van krachtigere auditing en maakt het systeem sneller een back-up van grote databases. Verder is er end-to-end encryptie voor alle data die zich in de MariaDB-clusters bevindt, waardoor die beter beveiligd zou moeten zijn.

Maar centraal bij MariaDB Enterprise Server staan stabiliteit en betrouwbaarheid. Er is bij het volledige ontwikkelproces van deze nieuwe versie gekeken naar die twee factoren. Een zakelijk gebruiker wiens server niet werkt is immers geen tevreden klant. MariaDB Enterprise Server is volledig open-source en de standaardversie voor klanten die het MariaDB Platform on-premise of in de cloud gebruiken. De nieuwe update is beschikbaar als in de loop van deze lente de volgende versie van MariaDB Platform uitkomt.

DaaS-aanbod laten groeien

Tijdens hetzelfde panel liet MariaDB overigens ook weten dat Mark Porter, die lange tijd verantwoordelijk was voor de Amazon Relational Database Service, nu een aanstelling heeft als adviseur van het bestuur. Porter heeft de nodige expertise op vlakken als cloud, gedistribueerde systemen en grootschalige databases.

De taak van Porter is om MariaDB te helpen zijn database-as-a-service aanbod snel te laten groeien. Ook moet hij helpen bij de uitrol van SkySQL en tot slot bij de integratie van nieuwe gedistribueerde technologie in MariaDB Platform.