Rubrik heeft een nieuw ‘evergreen’ abonnement-aankoopprogramma aangekondigd, genaamd Rubrik Go. Het programma laat klanten van toekomstige innovaties profiteren via een eenvoudige en voorspelbare abonnementslicentie.

Met Rubrik Go – dat een SaaS-aanpak toepast – hebben klanten toegang tot de nieuwste technologie voor gegevensbeheer, via gratis evergreen-vernieuwingen en gestroomlijnde software-edities.

Rubrik Go werd volgens Bipul Sinha, medeoprichter en CEO van Rubrik, ontworpen om “de grootste inkooppijnpunten van klanten rond ondoorzichtige, rigide licenties en onverwachte prijsstijgingen op te lossen”. “Rubrik Go biedt een abonnement op eenvoud, zodat klanten hun omgeving kunnen schalen met volledige transparantie en vertrouwen.”

Rich Talaber, Chief Technology Officer bij Public Consulting Group, stelt dat hen “gemoedsrust” geeft om te weten dat “onze licenties op elk moment naar de cloud kunnen migreren of zonder extra kosten kunnen verversen voor de volgende generatie apparatuur van Rubrik.”

Voordelen

Het abonnement biedt klanten wereldwijd diverse voordelen. Zo ontvangen klanten automatisch de nieuwste technologische updates, zodat ze kunnen blijven innoveren en hun concurrenten een stap voorblijven. Doordat het altijd mogelijk is om naar de cloud te migreren, is Go bovendien toekomstbestendig voor de cloud. Worden er cloud-applicaties gebruikt, dan ontvangen klanten native cloud-bescherming, zonder dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Tot slot biedt Go lagere kosten vooraf. Het abonnement moet grote kapitaaluitgaven vooraf daardoor transformeren in voorspelbare abonnementsbetalingen, om klanten te helpen hun budgetvereisten te halen en te overtreffen.

Rubrik Go is als driejarig abonnement beschikbaar met software, hardware, ondersteuning en evergreen-verversing op het moment van verlening van het abonnement. Ook blijft het bedrijf doorlopende licenties voor de levensduur van het apparaat aanbieden.

Investering

Het bedrijf maakte begin 2019 bekend 261 miljoen dollar voor nieuwe producten te hebben opgehaald bij een Series E-investeringsronde. Bij die investeringsronde werd ook Bain Capital Ventures aangetrokken als nieuwe investeerder. Daarnaast was er een sterke deelname van bestaande investeerders Lightspeed Venture Partners, Greylock Partners, Khosla Ventures en IVP.

De nieuwe investering is met name voor algemene bedrijfsdoeleinden, toekomstige innovatie en de lancering van belangrijke producten die gepland zijn voor 2019 bedoeld. De nieuwe producten moeten inspelen op de ingrijpende overgang naar de public cloud en de explosieve toename van data.