Pure Storage, Nvidia en Cisco lanceren AI hyperscale-systemen

Pure Storage heeft zijn AIRI kunstmatige intelligentie (AI) platform gecombineerd met Nvidia’s DGX-1 en DGX-2 hyperscale-systemen, en een nieuwe FlashStack voor AI uitgerold met Cisco en Nivida. Dat meldt ZDNet.

Specifiek gaat het om Hyperscale AIRI Nvidia DGX-1 en DGX-2-systemen en Pure Storage FlashStack for AI. Het Hyperscale-systeem heeft Infiniband en Ethernet als interconnect-opties, en de systemen kunnen over rekken heen groeien.

Pure Storage onthulde AIRI, wat voor AI Ready Infrastructure staat, vorig jaar om de AI workload-infrastructuur te vereenvoudigen. AIRI is een kant en klare infrastructuur voor grootschalige AI-toepassingen. Cloud-, enterprise- en overheidsorganisaties moeten daarmee sneller inzichten krijgen voor het leveren van innovaties. AIRI werd samen met Nvidia gerealiseerd.

FlashStack for AI is een geconvergeerd systeem dat met Cisco en Nvidia ontwikkeld is voor AI-workloads. Het systeem bestaat uit Cisco UCS C480ML en Pure Storage FlashBlade, evenals Nvidia GPU’s en AI-bibliotheken. Zowel FlashStack for AI als de Hyperscale AIRI Nvidia DGX-1 en DGX-2-systemen werken met Nvidia’s NGC-software container registry en diverse machine learning-frameworks, evenals Kubernetes.

Samenwerkingen met Nvidia

Pure Storage is met de nieuwe producten de laatste in een reeks van bedrijven dia met Nvidia samenwerken om hyperscale-systemen voor AI en machine learning te maken. Zo kondigde Dell EMC vorige week aan een referentie-ontwerp voor AI-workloads te hebben ontwikkeld met Nvidia. Die architectuur combineert Dell EMC all-flash Isilon F800 met de Nvidia DGX-1.

Een belangrijke reden dat opslagaanbieders samenwerken met Nvidia aan AI-systemen, is omdat veel AI deployments tot nu toe on premise plaatsvinden. “De voornaamst reden dat mensen voor on premise kiezen, is een eigendomsprobleem. Een hoop data staat al on premise of wordt on premise gegenereerd. Het verhuizen van data naar de cloud is een probleem”, aldus Brian Schwarz, vice president van product management bij Pure Storage.

“Mijn eerste advies is om je AI-systeem te bouwen waar je dataset is. Als dat allemaal in de cloud staat, gebruik dan de cloud. Als data uit een fabriek of ziekenhuis komt, bouw het systeem dan daar.”