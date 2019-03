Microsoft breidt patentbeschermingsprogramma uit voor IoT-apparaten

Microsoft breidt zijn Azure IP Advantage patentbeschermingsprogramma uit, zodat het ook IoT-apparaten die verbonden zijn met Azure omvat. Daarnaast doneert het bedrijf vijfhonderd patenten die specifiek gericht zijn op startups aan het LOT Network. Dat meldt ZDNet.

Azure IP Advantage bestaat sinds februari 2017 en moet klanten van Azure beschermen tegen trollen. In het programma zijn 10.000 patenten aanwezig waarmee “ongegronde patentrechtszaken” voorkomen moeten worden. Alle klanten van Azure zijn automatisch gedekt door Azure IP Advantage.

Nu wordt het programma dus verder uitgebreid. Topmensen van Microsoft hebben namelijk aangekondigd dat Azure IP Advantage nu ook alle Azure-klanten met IoT-apparaten die verbonden zijn met Azure dekt. Daarnaast worden klanten met apparaten die aangestuurd worden door de Azure Sphere microcontroller-oplossing, en Windows IT gedekt door het programma.

LOT Network

Microsoft doneert daarnaast dus patenten aan het LOT Network, waar het sinds oktober vorig jaar lid van is. Het LOT Network is een initiatief uit de tech-industrie om te strijden tegen patenttrollen. Patenttrollen zijn bedrijven die patenten kopen en daarna rechtszaken aanspannen tegen bedrijven die ze gebruiken. Het overgrote deel van de trolbedrijven gebruiken de patenten dus niet om producten mee te maken of een bedrijf mee op te bouwen.

Het LOT Network telt inmiddels ruim driehonderd leden, waaronder Amazon, Cisco, Facebook, Google, Lenovo en Netflix. Ook doen kleine bedrijven mee aan de organisatie. De deelnemende organisaties spreken af dat als ze een patent verkopen aan een bedrijf dat bekend staat om daar rechtszaken rond aan te spannen, alle leden van het LOT Network een gratis licentie krijgen om het patent te gebruiken.

Leden mogen hun patenten bovendien aan elkaar in licentie geven, ze verkopen of er helemaal niets mee doen. Volgens Microsoft bevat het netwerk ondertussen 1,35 miljoen patenten. De vijfhonderd patenten die het bedrijf doneert, zijn specifiek voor startups.