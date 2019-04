Facebook verwacht een boete van tussen de 3 miljard dollar en 5 miljard dollar te krijgen van de Amerikaanse Federal Trade Commission. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Eerder waren er al geruchten over een miljardenboete.

Volgens de kwartaalcijfers heeft Facebook 3 tot 5 miljard dollar opzijgezet om de boete van de FTC te kunnen betalen. Het geld is ook beschikbaar voor andere kosten die gerelateerd zijn aan het onderzoek van de FTC. “De zaak blijft onbeslist en er kan geen verzekering zijn over de timing of over de voorwaarden van een financiële uitkomst”, aldus het sociale medium.

De FTC begon vorig jaar met een onderzoek naar Facebook, nadat het privacyschandaal met Cambridge Analytica aan het licht kwam. Daarbij bleek dat Cambridge Analytica ten onrechte de gegevens van miljoenen gebruikers in handen had gekregen, om politieke profielen op te stellen. Daarmee wilde het bedrijf de verkiezingen beïnvloeden.

In februari berichtte The Washington Post dat Facebook met de FTC zou onderhandelen over een schikking rondom dat schandaal. Daarbij werd ook duidelijk dat de FTC zou overwegen zijn hoogste boete ooit op te leggen. De hoogste boete die de FTC tot nu toe heeft uitgedeeld was er eentje voor Google in 2012, ter waarde van 22,5 miljoen dollar.

Kwartaalcijfers

De kwartaalcijfers van Facebook tonen verder dat het bedrijf in de eerst drie maanden van dit jaar een omzet van bijna 15,1 miljard dollar heeft gedraaid. Dat is een stijging van 26 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst kwam door het apart gezette geld voor de boete uit op 2,4 miljard dollar, wat de helft minder is dan vorig jaar.

Het dagelijks en maandelijks aantal actieve gebruikers steeg naar 1,56 miljard en 2,38 miljard mensen respectievelijk. Dat is voor beide categorieën een stijging van 8 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2018.