Red Hat geeft virtualisatieplatform Red Hat Virtualization een update

Open source, virtualisatie en cloudspecialist Red Hat heeft in aanloop naar zijn jaarlijkse grote evenement Red Hat Summit 2019 zijn KVM-platform Red Hat Virtualization een update gegeven met versie 4.3. Kernonderdelen van de update zijn onder meer security, een eenvoudigere interoperabiliteit en verbeterde integratie met IT-omgevingen.

De nu uitgebrachte update voor zijn op Enterprise Linux gebaseerde softwaregedefinieerde platform voor het virtualiseren van Linux- en Microsoft Windows-workloads moet eindgebruikers een nog beter platform voor automatisering en het leveren van diensten om IT-werkzaamheden te vereenvoudigen.

Zij kunnen met behulp van het op diverse open source technologieën gebaseerde platform eenvoudig makkelijker traditionele workloads virtualiseren en tegelijkertijd een basis te bouwen voor toekomstige cloud native en workloads in containers.

Meer SDN-functionaliteit

In de nu uitgebrachte update 4.3 van Red Hat Virtualization is nu functionaliteit toegevoegd zoals uitgebreide software-defined networking (SDN)-toepassingen. Dit biedt eindgebruikers, onder meer door ondersteuning van de laatste versie van Red Hat’s OpenStack-platform, meer flexibiliteit en klantkeuze in SDN-oplossingen. Hierdoor ontstaat, volgens de open source specialist, een open technologiestack die makkelijk te integreren is met bestaande technologieën om aan specifieke zakelijke behoeften te voldoen.

Overige toegevoegde functionaliteit

Andere functionaliteit die nu is toegevoegd is meer integratie met Red Hat Ansible Automation voor meer automatiseringsmogelijkheden. Red Hat Ansible Automation maakt end-to-end geautomatiseerde configuratie, implementatie en validatie mogelijk. Nieuwe functies zijn onder meer het gebruik van Red Hat Virtualization Manager via Ansible en het maken en beheren van fysieke en logische bronnen zoals hosts, clusters en datacenters.

Ook biedt versie 4.3 nu ondersteuning voor Red Hat Enterprise Linux 8 beta-guest. Hierdoor kunnen eindgebruikers van de Red Hat Virtualization-oplossing nu productie-workloads laten draaien op het Linux-besturingssysteem in een gevirtualiseerde omgeving met ondersteuning voor Red Hat Enterprise Linux 8.

Integratie met IBM POWER VM’s

Andere functionaliteit die in update 4.3 is toegevoegd is onder meer de ondersteuning van IBM’s POWER-architectuur. Hiermee lijkt de open sourcespecialist eigenlijk een eerste keer te laten zien dat de integratie tussen de oplossen van het huidige moederbedrijf IBM en die van Red Hat zelf op gang komt. Concreet ondersteunt Red Hat Virtualization nu IBM POWER8 en -9 virtuele machines in datacenters.

Naast de platformen van IBM worden ook overigens platformen van andere leveranciers ondersteund om eindgebruikers in staat te stellen hun bestaande eigen virtuele infrastructuur kunnen migreren naar het open virtualisatieplatform van Red Hat.

Red Hat Virtualization 4.3 is beschikbaar als een standalone oplossing, als een geïntegreerde oplossing met Red Hat Enterprise Linux, en als onderdeel van de Red Hat Cloud Suite of Red Hat Virtualization Suite. Bestaande abonnees kunnen naar Red Hat Virtualization 4.3 upgraden via de Red Hat Customer Portal.