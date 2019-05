Appian en UiPath richten zich samen op automatisering in enterprises

Appian en UiPath zijn een nieuwe samenwerking gestart, met als doel om snelle en high-impact digitale automatisering voor enterprises mogelijk te maken. De samenwerking omvat een no code-integratie tussen de twee bedrijven, die nu beschikbaar is op de Appian AppMarket.

Appian en UiPath maken het samen eenvoudiger voor bedrijven om snel enterprise-automatiseringsoplossingen in te zetten, die helpen om mensen, robots en systemen samen te brengen. Dat moet resulteren in een verbeterde klantervaring, efficiëntie en operationele prestaties, schrijft TechRadar.

UiPath is een toonaangevend bedrijf op het gebied van robotic process automation (RPA), wat in het verlengde ligt van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Hierbij houden softwarerobots de workflow binnen een bedrijf in de gaten en zoeken ze uit welke taken regelmatig terugkomen. Vervolgens nemen de robots die taken over.

Appian biedt op zijn beurt een low code-ontwikkelingsplatform aan, waarmee bedrijfsapplicaties sneller gebouwd kunnen worden. Bij low code en no code is weinig tot geen kennis van programmeren nodig om een applicatie te bouwen, waardoor er geen speciale mensen ingehuurd hoeven te worden.

Integratie

Param Kahlon, Chief Product Officer bij UiPath, stelt dat de nieuwe samenwerking bedrijven in staat moet stellen om hun RPA-inzet te integreren met hun zakelijke procesinitiatieven. “Onze samenwerking met Appian, samen met bi-directionale no code-integraties, stelt onze gezamenlijke klanten in staat om hun RPA en zakelijke procesmanagementinitiatieven te integreren”, aldus Kahlon.

“Dit levert een end-to-end ‘automation first’-aanpak, waarbij robot, systeem en menselijke activiteiten uniform worden georkestreerd om versnelde digitale transformatie te leveren. Terwijl onze klanten UiPath enterprise RPA-technologie op een niet eerder geziene snelheid adopteren, wordt het voordeel van deze samenwerking zelfs nog belangrijker.” Het Enterprise RPA Platform van UiPath is al gebruikt om miljoenen taken voor zowel bedrijven als overheidsorganisaties over de gehele wereld te automatiseren.

“We geloven dat bedrijven een eenvoudigere manier nodig hebben om krachtige software-applicaties te maken”, aldus Malcolm Ross, Vice President of Product bij Appian. “Onze samenwerking met UiPath maakt de naadloze klantervaring en operationele efficiëntie die organisaties nodig hebben mogelijk, en ons low code-platform verzekert de snelste time-to-value in de markt.”