Sennheiser-headsets krijgen certificering voor Amazon Chime

Sennheiser heeft bekendgemaakt dat twee van zijn headsets certificering hebben gekregen voor Amazon Chime. Het gaat om de SC 165 USB en D10 USB, meldt UC Today. Het bedrijf werd in maart dit jaar lid van het AWS Partner Network.

Amazon Chime is een real-time-oplossing voor unified communications (UC) die geleverd wordt door Amazon. Met de oplossing moeten vergaderingen efficiënter en eenvoudiger in uitvoering worden, door zowel binnen als buiten de organisatie video en audio van hoge kwaliteit te leveren met een enkele applicatie. Amazon Chime gebruikt het AWS-systeem, waardoor IT-teams binnen de organisatie geen zorgen hebben over het beheer en het deployen van gecompliceerde UC-infrastructuren.

Theis Mork, vicepresident van Product Management for Enterprise Solutions bij Sennheiser, stelt dat de integratie tussen de headsets en Amazon Chime ze in staat stelt om betere ervaringen aan klanten te bieden, ongeacht het personeelsbestand waar ze in werken.

Headsets

De twee USB-headsets van Sennheiser zijn de eerste twee die gecertificeerd worden als interoperabel met Amazon Chime. De SC 165 USB-headset is ontworpen om te passen bij de levensstijl van de mobiele werker, die constant onderweg is en vanaf iedere locatie wil kunnen werken. De bedrade headset komt met goede audiokwaliteit, ongeacht of het apparaat nu gebruikt wordt voor multimedia, muziek of communicatie.

De tweede headset met certificering voor Amazon Chime, de D10 USB, is juist ontworpen voor de professional die in de traditionele kantooromgeving werkt. Het apparaat werkt met zowel desktoptelefoons en softphones als met PC’s. De D10 moet verder draadloze opties bieden voor mensen die meer flexibiliteit willen om door het kantoor te bewegen. Daarnaast heeft de headset goede audiokwaliteit met DECT-betrouwbaarheid.

Sid Rao, general manager van Amazon Chime, stelt dat het team uitkijkt om meer producten van Sennheiser compatible te zien worden met Chime. Volgens hem kunnen gebruikers van Sennheiser nu bovendien de “uitzonderlijke headset-functies” combineren met UC-functies van Amazon Chime, waardoor ze “meer efficiëntie en productiviteit” dan voorheen kunnen ervaren.