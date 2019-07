VS vraagt rechtbank om rechtszaak Huawei over verbod te verwerpen

De Amerikaanse overheid heeft een motie ingediend waarin het de rechtbank vraagt om een rechtszaak aangespannen door Huawei te verwerpen. Die zaak draait om een ban op het gebruik van apparatuur van de fabrikant door overheidsorganisaties

De ban zorgt ervoor dat overheidsinstanties in Amerika geen apparatuur van Huawei of van het eveneens Chinese ZTE meer mogen gebruiken. Daarnaast mogen overheidsinstanties geen contracten sluiten met bedrijven die apparatuur van Huawei of ZTE gebruiken, schrijft Silicon Angle.

Huawei spande wegens die ban op 7 maart een rechtszaak aan. Het bedrijf stelt dat de ban – die mogelijk werd door sectie 889 van de National Defense Authorization Act (NDAA) – tegen de grondwet ingaat, omdat het meerdere principes uit de grondwet schendt. Dit doet het doordat het zich richt op één bedrijf en zonder bewijs.

Ook schendt de ban volgens het bedrijf de vijfde en veertiende Amendments van de grondwet. Die clausules draaien om een eerlijk proces en de principes van de scheiding van de macht. De overheid schendt ze volgens Huawei, omdat het Congress zowel de wet maakt als deze probeert te berechten en uit te voeren.

Motie voor verwerping

Nu vraagt de Amerikaanse overheid de rechtbank dus om de zaak te verwerpen. Volgens de overheid worden sinds het moment dat Huawei op de zwarte lijst stond aanvragen van Amerikaanse bedrijven voor licenties om producten naar Huawei te importeren beoordeeld “onder de hoogste nationale veiligheidscontrole”.

Daarnaast stelt de overheid dat de ban geen ongrondwettelijke straf is, om dat “Huawei geen doodvonnis krijgt, het niet opgesloten wordt en zijn eigendommen niet inneemt”. Ook wordt het bedrijf niet uitgesloten van het uitvoeren van zijn gekozen beroep, aldus de VS.

De ban op Huawei is het gevolg van jarenlange verdenkingen van de VS over Chinese spionage via de apparatuur van het bedrijf. De Chinese fabrikant heeft ook een ban op de inkoop van producten en diensten van Amerikaanse makelij, al heeft Trump inmiddels gezegd dat dit wel weer mag.