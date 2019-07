Cohesity Runbook-app automatiseert cloud workflow-migraties

Cohesity heeft een nieuwe applicatie gemaakt waarmee enterprises een template krijgen om workloads tussen on premise-omgevingen en de public cloud te verplaatsen.

De nieuwe app genaamd Cohesity Runbook helpt bedrijven om het proces van het verplaatsen van data en workloads te automatiseren via een drag-and-drop interface. Daarmee wordt een complexe taak sterk vereenvoudigd, schrijft Silicon Angle.

Voorheen was er een hoop werk nodig om workloads te verplaatsen tussen verschillende IT-omgevingen. Zo moest er handmatige verwerking toegepast worden, moesten nieuwe scripts geschreven worden en moest er omgegaan worden met incompatibele virtual machine-formats. Werden er fouten gemaakt, dan kan de workload niet goed opgestart worden.

Cohesity Runbook

Cohesity Runbook moet dat probleem dus oplossen. De app is bedoeld als aanvulling op het voornaamste product van het bedrijf: het DataProtect-platform, dat gebruikt wordt om data die in de cloud of on premise opgeslagen staat te managen en hier een back-up van te maken.

De nieuwe app is volgens het bedrijf vooral nuttig voor gebruikers die de cloud willen gebruiken voor back-ups en disaster recovery. Ook kan het gebruikt worden om data of workloads naar de cloud te verhuizen voor DevOps en het testen van applicaties.

IT-administratoren kunnen met de app hun eigen blauwdruk maken, waarmee het eenvoudiger is voor organisaties om de cloud te gebruiken voor applicatie-migratie en -failover. Momenteel ondersteunt de app alleen het verhuizen van workloads tussen on premise-omgevingen en de public cloud van Amazon Web Services (AWS).

De Runbook-app is nu beschikbaar om te downloaden via de Marketplace van Cohesity. Ook plant het bedrijf om later dit jaar ondersteuning toe te voegen voor andere public clouds.

Overname

Cohesity zet met de lancering van Runbook een nieuwe stap in een druk jaar. Het bedrijf nam in mei voor het eerst een andere organisatie over: de startup Imanis Data. Imanis Data biedt cloud-back-updiensten voor NoSQL-databases.

Ook werd eerder dit jaar een samenwerking met Google aangekondigd, waarmee de back-up- en recovery-diensten voor applicaties ook op Google Cloud aangeboden worden.