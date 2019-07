Facebook Workplace verhoogt voor het eerst zijn prijzen

Facebook Workplace gaat vanaf 2 september voor het eerst sinds de lancering zijn prijzen verhogen. Ook wordt de manier waarop het zijn diensten in rekening brengt veranderd, evenals de diensten zelf, schrijft TechCrunch.

Tot nu toe waren er twee versies van Workplace. Een basisversie was geheel gratis, en er was een premium versie die 3 dollar per actieve gebruiker, per maand kostte. Dat gaat nu dus veranderen.

Het basic-abonnement heet vanaf september Workplace Essential en blijft gratis. De premium-variant krijgt de naam Workplace Advanced en gaat 4 dollar per persoon, per maand kosten. Ook komt er een geheel nieuw abonnement: Workplace Enterprise, dat 8 dollar per persoon, per maand kost. Enterprise komt met een nieuwe set aan diensten, die gericht zijn op gegarandeerd en snellere ondersteuning, en eerste toegang tot nieuwe functies.

De prijzen gelden bovendien voor alle gebruikers, ongeacht of ze die maand nu actief zijn of niet. Daarnaast zijn de prijzen specifiek voor mensen die Workplace gebruiken als algemene kenniswerkers. Zij worden als zodanig aangemerkt omdat ze e-mailadressen en specifieke functies hebben. Frontline workers – bijvoorbeeld kassamedewerkers of barista’s die de hele dag rondlopen om klanten te helpen – komen apart voor 1,50 dollar per persoon, per maand.

Reactie op klanten

De veranderingen komen te midden van ontwikkelingen van andere tools en platformen gericht op samenwerking en communicatie. Zo is Slack naar de beurs gegaan, en Teams van Microsoft heeft nu meer gebruikers dan Slack. Teams positioneert zichzelf bovendien als concurrent van Workplace, als een tool voor kennis- en frontline-werknemers.

Vicepresident Julien Codorniou van Workplace stelt echter dat de prijswijzigingen geen reactie op de concurrentie zijn, maar een reactie op klanten. Het blijkt namelijk dat de meeste bedrijven het liefste de voorspelbaarheid hebben van hetzelfde bedrag per maand betalen, dan dat ze iedere maand betalen op basis van het gebruik.

De nieuwe prijzen betekenen overigens niet dat het niet meer mogelijk is om aan te passen hoeveel er betaald wordt. Bedrijven kunnen indien nodig de prijzen iedere maand aanpassen.