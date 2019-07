E-mailmarketingtools in HubSpot CRM vanaf nu gratis

HubSpot laat aan Techzine weten dat een aantal tools voor e-mailmarketing, beheer van advertentiecampagnes en marketinganalyse vanaf nu gratis beschikbaar zijn binnen het CRM-systeem. Aanleiding voor deze gratis service is de overdaad aan verschillende apps die bedrijven vaak gebruiken. HubSpot geeft gebruikers dus de mogelijkheid om binnen hun CRM-omgeving de genoemde functies geïntegreerd te gebruiken.

Een onderzoek van HubSpot Research toont aan dat 82 procent van de ondervraagden meer dan een uur per dag verspillen aan het beheren en overzichtelijk houden van alle applicaties die ze gebruiken. Op die manier zorgen tools dus juist voor verminderde productiviteit terwijl ze ontwikkeld zijn voor het tegenovergestelde effect. Dat dit de verspilling van tijd en middelen in de hand werkt moge duidelijk zijn. HubSpot speelt in op de noodzaak voor meer overzichtelijkheid door haar e-mailmarketingtools gratis beschikbaar te maken als onderdeel van het CRM-platform van het bedrijf.

Voordelen voor het mkb

Volgens Kipp Bodnar, CMO van HubSpot, is het hoog tijd dat er meer integratie zoals deze plaatsvindt: “Er zijn de afgelopen tien jaar veel tools voor e-mailmarketing bij gekomen die zijn bedoeld voor het mkb. Helaas staan de meeste van die gratis of goedkope oplossingen op zichzelf en bieden ze geen compleet beeld van de customer journey.” Als reactie op dit probleem biedt HubSpot nu dus ook kleinere en groeiende bedrijven met beperktere budgetten de functionaliteit van hun e-mailmarketingtools, als onderdeel van hun CRM-systeem.

Gebruikers van HubSpots CRM-platform kunnen nu bijvoorbeeld adresboeken maken en maximaal 2000 e-mails per maand versturen met een geïntegreerde e-maileditor. Daarnaast zijn er uitgebreidere mogelijkheden met de gratis reclametools van HubSpot, waarmee nu behalve op Facebook ook op Google en Linkedin advertenties beheerd kunnen worden voor maximaal 1000 dollar aan advertentiekosten. Bovendien is het mogelijk om conversieoverzichten te zien en twee accounts te koppelen. Deze tools delen hun gegevens direct met het CRM-systeem.