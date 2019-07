T-Mobile zet succesvol 5G-verbinding met OPPO-smartphone op

T-Mobile heeft voor het eerst een 5G-verbinding opgezet met een smartphone. De verbinding werd opgezet met een OPPO Reno 5G, en zorgde voor een maximale downloadsnelheid van 850 Mbps.

De verbinding werd in het T-Mobile 5G Field Lab opgezet. In dit lab – dat op het hoofdkantoor in Den Haag zit – worden nieuwe mogelijkheden van 5G getest. De provider doet sinds het een experimenteervergunning voor de 3,5GHz met 100MHz heeft bemachtigd verschillende 5G-tests op telefoons.

Bij de test met de OPPO Reno 5G werden downloadsnelheden tot 850 Mbps gehaald, het dubbele van de maximale 400 Mbps die op het 4G-netwerk werd behaald. De 5G-snelheden en latency zijn bovendien nog beperkt door testlimieten.

“Door in ons 5G Field Lab met verschillende functionaliteiten van 5G technologie te experimenteren, kan de consument alvast proeven van de 5G mogelijkheden van de toekomst”, aldus CTIO Kim Larsen van T-Mobile Nederland.

Uitrol 5G

Het testen van 5G-toepassingen kan nu alleen nog op een beperkt aantal onderzoekslocaties. Met de tests wordt een voorproefje gegeven van wat er na de landelijke uitrol van de mobiele verbinding in 2020 mogelijk is.

Voordat die uitrol plaatsvindt, wordt volgend jaar eerst de eerste 5G-frequentie geveild. Het gaat om de 700 MHz-band. In ieder geval drie telecomproviders kunnen frequenties gaan kopen en gebruiken. T-Mobile is daar waarschijnlijk één van.

In 2022 of 2023 wordt de 3,5 GHz-frequentie geveild, waarmee de capaciteit van het netwerk verder uitgebreid wordt.

Andere testen

Ook VodafoneZiggo test 5G-verbindingen. Eerder deze maand kondigde het bedrijf aan in de omgeving van Maastricht een eerste 5G-verbinding tot stand te hebben gebracht, in samenwerking met Ericsson. Dit was met een testlicentie op de 3,5 GHz-frequentie en buiten een laboratorium.

De verbinding van VodafoneZiggo was een test voor de aanleg van een groter netwerk, dat in Eindhoven moet komen. Daar wordt de frequentie inzetbaar voor pilots met maatschappelijke impact voor iedereen in de stad.