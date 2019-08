Amazon neemt Israëlische flash-opslag-startup over

Amazon heeft een Israëlische opslag-startup overgenomen. Het gaat om E8 Storage, dat flash-opslag biedt voor enterprises en de software-gedefinieerde cloud.

Het nieuws werd eerder al gemeld aan Reuters door een bron die bekend was met de deal. Die zei dat E8 Storage moet samengaan met het Amazon Web Services (AWS) ontwikkelcentrum in Tel Aviv.

Inmiddels is het nieuws bevestigd aan TechCrunch. Wat er voor E8 Storage betaald is, is onduidelijk. Het Israëlische Globes stelt dat de startup een waardering tussen de 50 en 60 miljoen dollar heeft.

E8 Storage richt zich specifiek op het bouwen van opslag-hardware dat flash-gebaseerd geheugen gebruikt, om snellere prestaties te leveren dan concurrerende oplossingen.

E8 Storage

De oplossing is ontworpen voor enterprises die interesse hebben in het bouwen van een private, interne organisatorische cloud-infratsructuur. Ook is het te gebruiken voor cloud-leveranciers als AWS om prestaties te versnellen.

Door opslaginstallaties te gebruiken, kunnen bedrijven hun opslag-drives weghalen bij hun lokale servers in grote datacentra, zonder dat ze in hoeven te leveren op bijvoorbeeld de snelheid van het versturen van data.

Door de combinatie van software en hardware kunnen bovendien flexibele datacentra opgezet worden, die hun snelheid en effectiviteit kunnen aanpassen naar de vereiste opslagschaal van de klant.

E8 Storage werkte hier in de afgelopen jaren voor samen met Intel en Mellanox.

Andere overnames

AWS heeft al twee andere overnames op zijn naam staan dit jaar. In januari nam het zowel TSO Logic als CloudEndure over.

TSO Logic is een startup uit Vancouver die bedrijven helpt om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de cloud. CloudEndure was in Israël gevestigd, en biedt data recovery-diensten in de cloud aan voor als er zich problemen voordoen. Hoeveel er voor TSO Logic is neergelegd, is onduidelijk. Voor CloudEndure betaalde AWS naar schatting 250 miljoen dollar.

Wat de plannen van AWS met E8 Storage precies zijn, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de startup aansluit bij de belangrijkste zaken van AWS.