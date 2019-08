IBM belooft vanaf begin volgend jaar winstgroei door overname Red Hat

IBM belooft dat zijn winst vanaf begin volgend jaar gaat groeien als gevolg van de overname van open source-softwaregigant Red Hat. Voor de korte termijn verwacht Big Blue echter een daling in de omzet.

IBM verwacht dat de omzet in dit kwartaal 1,3 miljard tot 1,4 miljard dollar lager uitvalt dan in het tweede kwartaal, schrijft The Wall Street Journal. Daarbij is de impact van Red Hat nog niet meegenomen. Volgens Big Blue is de daling het gevolg van seizoensgebonden schommelingen en gemiste inkomsten van bedrijven die het verkocht heeft.

Red Hat moet naar verwachting nog wel 350 miljoen dollar aan omzet toevoegen aan het huidige kwartaal. Ondanks die extra omzet wordt dit naar alle waarschijnlijkheid echter het vijfde opeenvolgende kwartaal met dalingen in verkopen.

Volgend jaar wordt beter

Ook verwacht Big Blue dat zijn operationele inkomen per aandeel voor dit jaar lager uitvalt. Voor de deal met Red Hat kwam dit naar verwachting uit op 13,90 dollar per aandeel. Dat bedrag is nu 12,80 dollar per aandeel. Volgens CFO James Kavanaugh heeft dat te maken met accounting-aanpassingen voor omzet uit Red Hat.

CEO Ginni Rometty van IBM belooft beterschap voor volgend jaar. Dan moet de combinatie van Big Blue en Red Hat ervoor zorgen dat het bedrijf op een “duurzaam groeitraject” terecht komt, met grotere margins en meer inkomsten. Het bedrijf verwacht een omzetgroei van 5 procent voor volgend jaar.

IBM en Red Hat

De deal tussen IBM en Red Hat, ter waarde van 34 miljard dollar, werd in juli dit jaar afgerond. Sindsdien kijkt Big Blue vooruit, en dan vooral naar een vernieuwde hybrid en multi-cloud strategie op basis van Red Hat-technologie en IBM-oplossingen.

Zo lanceert Big Blue een nieuw hybride multi-cloud platform dat gebaseerd is op Red Hat OpenShift en Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-technologie, zo vertelde Dennis Lauwers, Distinguished Engineer Hybrid Cloud Europe bij IBM, begin deze maand. Het nieuwe platform maakt het voor klanten mogelijk om workloads te draaien waar ze willen, en dit vanuit een enkel management-console centraal te beheren.

Het wordt daarmee dus bijvoorbeeld mogelijk de gehele infrastructuur in AWS en Azure te draaien met behulp van de IBM-oplossing. Het platform is als SaaS-oplossing verkrijgbaar met de naam Red Hat OpenShift on IBM Cloud, of als container zelf uit te rollen in een gewenste omgeving.