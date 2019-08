IBM en Red Hat geven hybrid- en multi-cloud prioriteit boven IBM Cloud

IBM heeft de overname van Red Hat afgerond en nu komt het bedrijf met de eerste strategische plannen naar buiten. Het bedrijf komt met een vernieuwde hybrid en multi-cloud strategie gebaseerd op Red Hat-technologie en IBM-oplossingen.

Nu de overname van Red Hat door IBM een feit is en het gesprek over het waarom een beetje begint te vervelen, vond IBM het tijd om over de toekomst te praten. Het bedrijf zocht contact met ons om over de vernieuwde hybrid- en multi-cloud strategie te praten. Een strategie die gebaseerd is op technologie en kennis van zowel IBM als Red Hat. We spraken met Dennis Lauwers, Distinguished Engineer Hybrid Cloud Europe, bij IBM.

IBM blijft zich focussen op enterprise organisaties

De primaire strategie van IBM gaat door de overname van Red Hat niet veranderen, het bedrijf blijft zich focussen op de absolute bovenkant van de markt. Enterprise organisaties die op zoek zijn naar high-end oplossingen met stevige garanties. Wat in de praktijk neerkomt op strengere SLA’s en meer redundantie dan andere cloudproviders standaard aanbieden.

Wel wordt de focus op de cloud op de schop genomen. Alle cloudproviders richten zich vooral op het binnenhalen van klanten voor hun eigen cloudomgeving. Iets dat tot op heden goed heeft gewerkt, maar waar we nu een verschuiving in waarnemen. Voor grote organisaties is er namelijk niet één perfecte cloudprovider, de cloudproviders ontwikkelen allemaal eigen technologie en de ene dienst is nou eenmaal net iets beter dan de andere. In de praktijk maken enterprise organisaties dan ook gebruik van meerdere clouds en doen ze ook nog een flink stuk on-premise in het eigen datacenter.

Deze enterprise-klanten zijn veel meer gebaat bij een hybrid- en multi-cloud strategie. Iets dat IBM voorheen alleen kon bieden op basis van VMWare-technologie, maar niet cloudnative. Door de overname van IBM is dat wel binnen bereik gekomen en dat presenteert het dan vandaag ook.

Hybrid en multi-cloud op basis van OpenShift (Kubernetes)

IBM komt met een hybrid multi-cloud platform dat gebaseerd is op Red Hat OpenShift en Red Hat Enterprise Linux (RHEL) technologie, stelt Lauwers. Daarmee wordt het mogelijk om workloads te draaien waar de klant het wil en dit centraal te beheren vanuit één management-console, een “single pane of glass”. Alle grote cloudproviders hebben de afgelopen jaren Kubernetes-platformen opgetuigd en naast eigen implementaties ondersteunen ze ook allemaal OpenShift. Dit biedt voor IBM de mogelijkheid om containers aan te bieden die overal kunnen draaien. Een klant kan dus zijn complete infrastructuur in AWS en Azure draaien met behulp van deze IBM-oplossing. De klant kiest de omgeving, de IBM Cloud wordt nergens verplicht. Het Multi Cloud Management platform is als managed service (SaaS) verkrijgbaar onder de naam Red Hat OpenShift on IBM Cloud, maar ook als container om zelf uit te rollen in een gewenste omgeving.

Vanuit de nieuwe IBM hybrid- en multi-cloud management console kunnen containers dus worden uitgerold op Alibaba, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform of gewoon on-premise. Wel moet er dan on-premise een OpenShift containerplatform zijn gerealiseerd. Voor klanten die dit niet hebben heeft IBM nu ook OpenShift for IBM Systems ontwikkeld. Daarmee kan OpenShift eenvoudig worden toegevoegd aan de IBM Z en LinuxOne mainframes.

Goed om hierbij te benadrukken is dat alle containers in de omgeving van de klant draaien. De klant kan dus zijn eigen AWS-omgeving koppelen aan de IBM management console. Alle data blijft dus in de klantaccounts.

IBM houdt het toegankelijk met Cloud Paks

IBM heeft zogenaamde Cloud Paks ontwikkeld, dit zijn Kubernetes-containers die zijn ontworpen voor specifieke doeleinden:

Cloud Pak for Data; helpt bedrijven om sneller en eenvoudiger analyses te doen op hun data, daarnaast voorziet het in een open en uitbreidbare architectuur om data te virtualiseren voor AI.

Cloud Pak for Applications; helpt bedrijven om applicaties te moderniseren, bouwen, uitrollen en uit te voeren. IBM-klanten in de financiele sector wisten hun ontwikkeltijd met 84 procent terug te dringen.

Cloud Pak for Integration; helpt bedrijven om hun applicaties, data, clouddiensten en API’s te laten samenwerken en te integreren.

Cloud Pak for Automation; helpt bedrijven om hun business processen, beslissingen en content te automatiseren.

Cloud Pak for Multicloud Management; voorziet bedrijven van een overzichtelijk platform dat inzichten biedt en acties kan uitvoeren over verschillende clouds. Hierdoor wordt het beheer eenvoudiger, maar kunnen ook zaken als automation, compliancy en kostenbeheersing worden verbeterd.

Hierdoor kan in principe alles worden omgezet naar containers op basis van OpenShift en kan alles worden uitgevoerd waar de klant het wil. Dit biedt de klant enorm veel vrijheid, want als de infrastructuur en (mission-critical) applicaties eenmaal zijn omgezet naar containers, wordt het beheer en de optimalisatie veel eenvoudiger en kan er veel sneller worden opgeschaald. Verder heeft de klant de vrijheid om workloads en data eenvoudig te verplaatsen naar een regio of datacenter dat is vereist door latency of compliancy.

Migreren van VM’s naar containers

De uitdaging voor bedrijven die hier enthousiast van worden ligt vooral bij het containeriseren van de huidige infrastructuur. Hier steekt IBM dan ook enorm veel tijd in, inmiddels is het bedrijf al zover dat heel veel bekende standaard applicaties eenvoudig kunnen worden omgezet van een VM naar een container. Hiervoor heeft het bedrijf ook applicaties ontwikkeld die dit geautomatiseerd kunnen. Daarna volgt een categorie met applicaties die enkele aanpassingen vereisen en tot slot nog de categorie met de uitdagende applicaties, maar dat zijn er steeds minder, zo verzekert IBM ons.

Kubernetes moet cloud-native zijn

Kubernetes is ontstaan vanuit de cloud, de flexibiliteit en schaalbaarheid is alleen mogelijk op basis van cloudtechnologie. Dat betekent ook dat er wordt ingegrepen als een container niet goed in elkaar zit en deze afwijkend gedrag vertoont. De Kubernetes-container wordt dan vaak ‘gekilld’ en opnieuw opgestart. Als de container niet goed in elkaar zit, niet echt cloud-native is en nog is voorzien van allerlei legacy-onderdelen vanuit een bare-metal of VM-verleden, dan gaat dit vaak mis. Het opstarten van een container duurt dan veel te lang waardoor autoscaling niet goed werkt. Daarom is het belangrijk dat een overstap naar een OpenShift-architectuur goed wordt uitgevoerd. Red Hat is hier enorm goed in en IBM heeft de service en organisatie om dit op grote schaal voor elkaar te krijgen.

Virtual machines worden niet genegeerd, ook hiervoor is een multi-cloud route

Kubernetes-containers hebben een grote toekomst, maar daar staat tegenover dat nog niet iedereen zover is. Veel bedrijven zijn nog lang niet zover dat ze afscheid kunnen of willen nemen van al hun virtual machines, de vraag is ook of dat überhaupt ooit gaat gebeuren. We vroegen Lauwers dan ook hoe de IBM hybrid- en multicloud strategie hierop inhaakt.

Lauwers liet weten dat IBM een duidelijke voorkeur heeft voor een multicloud-strategie op basis van containers. Dit is simpelweg eenvoudiger te beheren en te schalen. Tegelijk erkent hij dat virtual machines niet zomaar verdwijnen. Daarvoor heeft IBM ook een multicloud-strategie, ook hierin beschikt Red Hat over uitzonderlijk veel technologie. Zo kunnen er virtual machines worden gebouwd die geschikt zijn voor verschillende cloudomgevingen (hypervisors), maar die wel allemaal identiek zijn, zodat er in verschillende clouds met dezelfde installbase, policies en security wordt gewerkt. Ook kan IBM deze virtual machines centraal beheren via automation. Hier speelt onder meer Red Hat Ansible een grote rol.

Red Hat voegt op alle fronten dus technologie toe aan IBM om de hybrid- en multi-cloud strategie vorm te geven, technologie die IBM zelf niet in huis had.

IBM blijft samenwerken met VMware

De afgelopen jaren heeft IBM nauw samengewerkt met VMWare, hiermee was het al wel mogelijk om een hybrid- of multi-cloud-omgeving te creëren. Bijvoorbeeld tussen de IBM Cloud en een on-premise datacenter of tussen IBM Cloud en VMware on AWS.

Volgens Lauwers verandert daar niets aan. Enorm veel bedrijven hebben hun stack gebouwd op basis van VMware-technologie en willen daar gewoon mee verder. Daarnaast willen ze die stack ook in de cloud beschikbaar hebben, daar biedt IBM nog steeds een uitstekende oplossing voor. We benadrukten dat de concurrentie wel steeds groter wordt, nu ook Azure en Google Cloud een VMware-aanbod hebben. Lauwers liet weten hier niet zo van onder de indruk te zijn, IBM onderscheidt zich namelijk met zijn VMware-aanbod door zich echt te richten op enterprises met mission-critical workloads die garanties willen die andere cloudproviders niet standaard aanbieden. IBM zit echt op een hoger niveau door zijn samenwerking met VMWare.

IBM Cloud blijft actief op hyperscalermarkt

Op de vraag of deze aankondigingen indirect betekenen dat de IBM Cloud een veel kleinere rol krijgt antwoordt Lauwers resoluut: “IBM blijft actief op de hyperscaler-markt, maar de focus ligt echt op de enterprise. Bedrijven kiezen zelf in welke cloud ze willen staan en de IBM Cloud is zeer geschikt”. IBM wil dus nog steeds een rol van betekenis spelen in de public cloud, maar zal geen gevecht aangaan om marktaandeel met AWS. IBM specialiseert zich dus echt in de bovenkant van de markt, terwijl AWS en Azure proberen om zowel de enterprise als het MKB aan boord te krijgen.

Lauwers zegt hierover tot slot dat het MKB bij IBM ook gewoon welkom is. Ook bij IBM kan je een account aanmaken, je creditcardgegevens invullen en een omgeving bouwen. IBM biedt echter de nodige extra garanties waardoor de IBM Cloud net iets duurder is dan de concurrentie. Dat is echter een bewuste keuze en die garanties zijn voor grote bedrijven heel belangrijk.

Tot slot vroegen we nog of IBM heeft overwogen te partneren met andere hyperscalers om de datacenters te koppelen, waardoor de egress-kosten (uitgaand verkeer uit de cloud) verdwijnen. Dit hebben Azure en Oracle recent aangekondigd, maar voor zover Lauwers hiervan op de hoogte is lopen hier geen gesprekken over.