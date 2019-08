‘Apple beperkt internetbellen in Facebook Messenger en WhatsApp’

Apple zou een wijziging doorvoeren in zijn iOS-besturingssysteem voor smartphones, waardoor een functie die apps als Facebook Messenger en WhatsApp gebruiken om via het internet te bellen, wordt beperkt.

De belfunctie binnen de genoemde apps draait altijd op de achtergrond, ook als deze niet wordt gebruikt. Dit betekent dat de apps sneller telefoontjes kunnen verbinden ,terwijl ze ook andere taken uitvoeren als het verzamelen van data. Dat stelt The Information op basis van twee bronnen, meldt Reuters.

Volgens de informatie van The Information limiteert Apple nu de achtergrondtoegang voor apps als gebruikers telefoontjes via het internet plegen.

Dat betekent dat Facebook zijn beide berichten-apps aan moet passen, aldus de bronnen. Mogelijk heeft dit vooral een grote impact op WhatsApp. Deze applicatie gebruikt de functie om via het internet te bellen op verschillende manieren. De functie wordt onder meer gebruikt voor het implementeren van end-to-end-encryptie binnen de app.

De twee bedrijven hebben nog niet op het nieuws gereageerd.

Facebook en Apple

Het is niet voor het eerst dit jaar dat Apple een beslissing maakt die grote invloed heeft op Facebook. In januari trok het bedrijf de toestemming om interne apps te distribueren in voor de social media-gigant. Daardoor waren een aantal interne iOS-apps niet langer toegankelijk.

Reden voor het intrekken van de toestemming was dat het sociale medium gebruikers betaalde om deel te nemen aan een programma waarbij het veel data verzamelde. Een deel van die gebruikers was nog geen achttien jaar oud. Voor het programma werd onder meer een VPN-app gebruikt.

Apple blokkeerde die app, omdat het de gebruikersvoorwaarden van de App Store overtrad.

Facebook onder vergrootglas

Facebook en zijn apps liggen bovendien onder een vergrootglas van de Amerikaanse FTC. De waakhond zou de overnames van het bedrijf onderzoeken in een mededingingsonderzoek. Het wil weten of de overnames een manier waren om mogelijke rivalen de pas af te snijden.

WhatsApp en ook Instagram kwamen in de handen van Facebook via overnames. Het sociale medium wil nu duidelijker maken dat de apps zijn eigendom zijn, door ‘from Facebook’ aan de namen van de apps toe te voegen.