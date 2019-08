Cisco neemt customer analytics-startup CloudCherry over

CloudCherry, een startup voor customer analytics, is overgenomen door Cisco. De CloudCherry-software helpt bedrijven om een betere klantervaring te bereiken. Cisco zal de expertise van de overname waarschijnlijk gaan gebruiken voor zijn contact center-producten.

CloudCherry heeft een platform waarmee bedrijven feedback van klanten kan verzamelen. Onder andere via enquêtes op websites, chats en e-mails. Algoritmes combineren de feedback vervolgens met gegevens die al bekend zijn, bijvoorbeeld over aankopen. Daar rolt uiteindelijk een visualisatie van klantactiviteit uit, die bedrijven helpt om beter op de vraag van klanten in te spelen en een betere ervaring te bieden. De software van CloudCherry laat alle stappen van het contact van klanten met het bedrijf zien.

Beter klantcontact

Cisco gaat volgens SiliconAngle de software van CloudCherry integreren in de contact center-software van het bedrijf. Vooral de analytische functies moeten toegevoegde waarde opleveren. “Predictive analytics helpt bij het aanpassen van de customer journey in realtime, zoals upselling en cross-selling en het mogelijk maken van kortingen of het aanbieden van coupons om aan de behoeften van de klant te voldoen tijdens de interactie”, meldt Vasili Triant, het hoofd van de Cisco Customer Journey Solutions Group, in een blogbericht. Cisco meldt verder in het bericht dat de 17 geïntegreerde feedback-kanalen van CloudCherry zorgen voor overzichtelijker en beter klantcontact.

De CloudCherry API vult volgens Cisco de cloudarchitectuur van het bedrijf aan, doordat de instroom van klantdata eenvoudiger wordt. Dit zorgt dus voor tijdsbesparing bij klantenservice en het analyseren en visualiseren van klantgegevens. Eerder meldde Cisco al dat het bedrijf AI en cloud analytics wilde gaan inzetten voor een betere klantervaring. Het bedrijf vindt het verbeteren van klantcontact en de klantervaring een prioriteit voor de toekomst, omdat het cruciaal is voor de groei van bedrijven.