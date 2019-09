HubSpot gaat data uit meerdere bronnen nauwer verbinden

HubSpot en marketing data engine Supermetrics zijn een samenwerking begonnen. De twee bedrijven willen het mogelijk maken dat gebruikers automatisch data van meerdere HubSpot-portalen of -accounts kunnen verzamelen en integreren.

Met de tools van HubSpot kunnen marketeers inkomend verkeer genereren en managen via e-mail, contentmarketing en contactadministratie.

Supermetrics biedt gratis plug-and-play rapportage-templates voor HubSpot. De templates zijn ontworpen voor use cases als het kunnen zien van alle KPI’s voor e-mail-marketing in verschillende campagnes, of voor het verkrijgen van een overzicht van verkoopprestaties door verkoopmedewerkers.

Hetgeen waarbij het lastig wordt, is wanneer marketeers aparte HubSpot-accounts opzetten om zo meerdere merken, klanten of takken van een bedrijf te managen. Dit komt bijvoorbeeld voor als marketing-teams of bedrijven met meerdere klanten werken.

Supermetrics connector biedt oplossing

De nieuwe samenwerking tussen de twee bedrijven moet hier een oplossing voor bieden. Dat doen ze met de nieuwe Supermetrics connector.

Met de Supermetrics connector moet het mogelijk worden om de verzameling, analyses en rapporten van data uit meerdere HubSpot-bronnen naar Google Sheets, Google Data Studio en Microsoft Excel te brengen. Dat meldt ClickZ.

De verzamelde data kan daarnaast gecombineerd worden met andere tools die betaalde media, sociale media en web-analytics beslaan. Eerder moest de data van meerdere portalen en tools met de hand geïntegreerd worden. Daarmee moeten marketeers een beter begrip krijgen van hun volledige conversie.

Gratis tools in CRM

HubSpot kondigde in juli dit jaar aan dat een aantal tools voor e-mailmarketing, het beheer van advertentiecampagnes en marketinganalyse voortaan gratis beschikbaar zijn in hun CRM-systeem. Dit is omdat bedrijven vaak veel verschillende apps gebruiken. Nu is het mogelijk om de genoemde functies geïntegreerd in hun CRM-omgeving te gebruiken.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om adresboeken te maken en maximaal 2.000 e-mails per maand tegensturen met een geïntegreerde e-maileditor. Ook zijn er uitgebreidere mogelijkheden gekomen met de gratis reclame-tools, waarmee ook op Google en LinkedIn advertenties beheerd kunnen worden.