Oracle maakt Analytics for Fusion ERP algemeen beschikbaar

Oracle heeft, opnieuw tijdens zijn OpenWorld-conferentie, aangekondigd dat Analytics for Fusion ERP algemeen beschikbaar is. De dienst die in ERP Cloud wordt geïntegreerd, is de eerste onder de Analytics for Applications-naam van het bedrijf.

Analytics for Applications vormt samen met Analytics Cloud het nieuwe gecombineerde Oracle Analytics. Onder deze naam moeten ruim achttien Oracle BI- en analytics-producten worden samengebracht. De nieuwe merknaam werd in juni al aangekondigd, evenals de ontwikkeling van Analytics for Fusion Applications.

Oracle Analytics for Fusion ERP bestaat uit een vooraf gedefinieerd datamodel dat draait op de Autonomous Data Warehouse van het bedrijf. Daarnaast bestaat de oplossing uit vooraf gedefinieerde Key Performance Indicators (KPI’s) en een door Oracle gemanagede datapijplijn die de ERP Cloud-data van de klant in de assets laadt. Dat meldt ZDNet.

Met al deze onderdelen krijgen eindgebruikers van self-service analytics binnen één oplossing alles wat ze nodig hebben. Alle tools draaien echter op hetzelfde platform dat broad-based analytics workloads bedient. Dit betekent dat de analytics-gegevens kunnen worden aangepast. Ook kunnen deze gegevens worden uitgebreid en verrijkt met data van externe bronnen.

Oracle Analytics for Applications

De ERP-oplossing is echter niet het enige product dat onder de paraplu van Fusion Applications valt. Ook de financiële applicaties van het bedrijf, ECM, ECM-software Peoplesoft, CRM-oplossing Siebel en ERP-dienst JD Edwards vallen hieronder. Dat geldt ook voor de cloudgebaseerde middelgrote bedrijfsapplicaties Enterprise Performance Management-dienst Hyperion en Netsuite.

Oracle maakte ook bekend dat er in de toekomst meer Analytics for Applications komen. Die diensten zijn gebaseerd op hetzelfde vooraf gedefinieerde asset- en beheerde pijplijn-paradigme gebaseerd. Het bedrijf noemt specifiek dat er oplossingen voor HCM, customer experience (CX) en supply chain management (SCM) in de maak zijn.

“Onze klanten en de industrie eisen analytics die doordringen in hun volledige enterprise, met eenvoudige toegang tot krachtige intelligentie”, aldus Senior Vice President T.K. Anand van Oracle Analytics. “Met Analytics for Applications plaatsen we data en analytics in de handen van de mensen die het nodig hebben, van de lijnwerker tot de raadzaal, waardoor iedereen een actieve rol kan spelen bij het afstemmen en realiseren van top- en bottom-line groei.”