Gebruikers van Dynatrace Business Analytics hebben toegang tot een nieuwe database. Grail maakt het mogelijk om diverse datasoorten in een centrale omgeving te verwerken.

Dynatrace ontwikkelt oplossingen voor observability, application security en automatisering. Het observability-aanbod werd in oktober uitgebreid met de lancering van Grail, een database voor logs en metrics.

Grail is een flink project. De technologie verandert de manier waarop klanten van Dynatrace data opslaan, voorbereiden en verwerken. Grail is niet alleen geschikt voor het beheren van monitoringsdata, maar evengoed voor het analyseren en verwerken van algemene gegevens.

Dynatrace maakte onlangs bekend dat Grail voortaan beschikbaar is voor gebruikers van Dynatrace Business Analytics, een tool voor het beheren, transformeren en analyseren van data. Gebruikers kunnen business events voortaan in Grail opslaan en met de Dynatrace Query Language doorzoeken.

Grail in de praktijk

Onder business events verstaat Dynatrace alle acties en gebeurtenissen die plaatsvinden in systemen of diensten. Bijvoorbeeld het moment waarop een gebruiker op een abonneerknop drukt of een supportvraag indient. Klanten van Dynatrace Business Analytics zijn welbekend met business events, want de tool maakt het mogelijk om dergelijke gebeurtenissen te verzamelen en analyseren.

De introductie van Grail betekent dat klanten van Dynatrace Business Analytics een nieuwe database voor business events ter beschikking hebben. Tijdens de aankondiging legde Dynatrace uit hoe de technologie in de praktijk werkt.

De eerste stap is het verzamelen van business events. Klanten kunnen kiezen uit Dynatrace OneAgent, API’s en RUM om business events uit systemen of diensten te trekken. Vervolgens maakt de Dynatrace Query Language het mogelijk om de business events te transformeren. Vandaaruit kunnen de gegevens door naar Grail.

Database voor elke denkbare bron

Naast business events maakt Grail het mogelijk om observability-gegevens van elke denkbare bron op te slaan. Vandaar is de database veelbelovend voor organisaties die Dynatrace-oplossingen gebruiken voor meerdere toepassingen. Analytics professionals hebben een centrale omgeving om diverse soorten gegevens te vinden, doorzoeken en verwerken.

Grail is voorlopig uitsluitend beschikbaar voor klanten die Dynatrace hosten op AWS. Sommige cloudregio’s worden nog niet ondersteund, maar de beschikbaarheid breidt met verloop van tijd uit.