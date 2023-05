OpenAI heeft geld opgehaald bij verschillende durfkapitalisten. De waardering van het bedrijf achter ChatGPT zou nu uitkomen op 27 miljard dollar tot 29 miljard dollar, wat neerkomt op minstens 24,5 miljard euro.

Dat stelt TechCrunch. Tot de investeerders behoren Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global en Founders Fund. De VC’s hebben iets meer dan 300 miljoen dollar geïnvesteerd. De financieringsronde staat los van de investering van 10 miljard dollar van Microsoft eerder dit jaar.

Externe investeerders

OpenAI is nu voor meer dan 30 procent in handen van externe investeerders. Volgens de gegevens van PitchBook had Peter Thiel de startup al eerder gesteund, maar dit is de eerste keer dat Founders Fund, K2 Global en Thrive hebben geïnvesteerd. Sequoia, Andreessen Horowitz en Tiger Global hebben al in de begindagen van OpenAI geïnvesteerd.

OpenAI heeft een team van technische experts die aan verschillende AI-projecten werken, maar zijn GPT-familie van grote taalmodellen heeft veel aandacht gekregen. ChatGPT, een generatieve AI-dienst die eind 2022 is uitgebracht, is een hit, met meer dan een miljard bezoekers op zijn website in februari. Het product heeft echter ook kritiek en controverses opgeleverd met betrekking tot het potentieel om verkeerde informatie te verspreiden en de privacy te schenden.

Desondanks ontwikkelt het ecosysteem rond de technologie van OpenAI zich snel, met honderden bedrijven die GPT en ChatGPT in hun producten en diensten verwerken. De trend heeft andere techbedrijven, zoals Google en Meta, aangemoedigd om de ontwikkeling van hun eigen generatieve AI-modellen te versnellen.

Een gouden appel

De unieke focus van OpenAI op AI sinds de oprichting in 2015 heeft het bedrijf een aanzienlijk voordeel opgeleverd ten opzichte van zijn concurrenten. De waardering, het groeiende ecosysteem en de unieke positie in de sector hebben de aandacht van durfkapitalisten getrokken.

Met de nieuwe financiering kan OpenAI waarschijnlijk zijn AI-onderzoek en -ontwikkeling voortzetten, zijn diensten uitbreiden en zijn positie in de markt versterken.

Lees ook: OpenAI komt ‘binnen enkele maanden’ met ChatGPT Business