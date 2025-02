Salesforce Agentforce wordt versterkt door Google Gemini

Google Gemini wordt onderdeel van Salesforce’s Agentforce-aanbod. Google’s multimodale modellen zijn hierdoor te raadplegen voor inzet als AI-agents.

Salesforce en Google werken al vaker samen op AI-gebied. Deze keer richt de partnership zich op het uitbreiden van Agentforce, dat in september vorig jaar werd aangekondigd.

Onderhuids draait Agentforce op de zogeheten Atlas Reasoning Engine, dat eerder al uitgebreid door Salesforce is uitgediept. Belangrijk is dat elk component goed aansluit bij de vaardigheden die Gemini in andere toepassingen al biedt, zoals een geheugen en de mogelijkheid om andere apps aan te sturen.

Gemini-vaardigheden

Google’s Gemini-modellen zijn multimodaal en ook als zodanig inzetbaar binnen Agentforce. Dit betekent dat de AI-agents niet alleen tekst kunnen verwerken, maar ook beelden, audio en video kunnen interpreteren en analyseren. Ze zullen draaien op Google Cloud-infrastructuur, waar Agentforce tevens beschikbaar is.

Het feit dat Salesforce in zee gaat met Google, betekent ook dat de unieke vaardigheden van Gemini benut kunnen worden. Denk hierbij aan de reusachtige context window van Gemini Pro-modellen van 2 miljoen tokens, maar ook grounding via Google Search binnen Vertex AI. Dit platform biedt ingebouwde guardrails om AI bij de les te houden en de bekende data residency-controles van Google Cloud.

Er bestond al een integratie tussen Google BigQuery en Salesforce, waarmee data in beide richtingen te kopiëren was op zero copy-basis. Met andere woorden: gegevens zijn over te plaatsen tussen beide platformen zonder dat daar een CPU voor wordt ingezet. De data behoudt hierbij ‘verrijkte metadata’, zoals Salesforce het omschrijft, waardoor de mogelijke AI-inzichten worden uitgebreid.

Verbeterde klantenservice-integratie

“Door onze uitgebreide samenwerking met Google Cloud en diepgaande integraties op de platform-, applicatie- en infrastructuurlaag geven we klanten keuze in de applicaties en modellen die ze willen gebruiken”, aldus Srini Tallapragada, Salesforce President & Chief Engineering and Customer Success Officer. “Salesforce biedt een compleet enterprise-grade agentic AI-platform dat het eenvoudig maakt om nieuwe mogelijkheden eenvoudig in te zetten en snel bedrijfswaarde te realiseren. Google Cloud is een pionier op het gebied van enterprise agentic AI en biedt een aantal van de krachtigste, capabelste modellen, agents en AI-ontwikkeltools ter wereld. Samen creëren we de beste plek voor bedrijven om te schalen met digitale arbeid.”

Hiernaast wordt de integratie tussen Salesforce Service Cloud en Google’s Customer Engagement Suite sterker. Deze integratie maakt real-time vertalingen mogelijk tijdens gesprekken en faciliteert intelligente overdrachten tussen agents.

De nieuwe functionaliteiten worden in de loop van 2025 beschikbaar gesteld. Beide bedrijven benadrukken dat klanten de vrijheid behouden om te kiezen welke AI-modellen ze willen gebruiken, wat aansluit bij de groeiende vraag naar flexibiliteit in enterprise AI-oplossingen.

