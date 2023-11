Salesforce wil zelf voordeel halen uit de crisis bij OpenAI. Daar is het niet beschaamd over, want de CEO van het bedrijf zet het jobaanbod gewoon op het social mediaplatform X.

OpenAI is er in het afgelopen weekend in gepresteerd in één klap ongeveer het volledige personeelsbestand tegen zichzelf op te zetten. Dat is natuurlijk het gevolg van het plotse ontslag van CEO Sam Altman. Daarop eisen de werknemers van het bedrijf in een open brief het ontslag van de volledige raad van bestuur. Verder eisen zij dat Altman opnieuw zijn positie mag bekleden, opdat de ondertekenaars van de brief bij OpenAI blijven.

Salesforce op de loer

De brief heeft ook de interesse van Salesforce weten te trekken, die net als andere IT-bedrijven sinds dit jaar nog sterker dan eerst inzetten op AI. Marc Benioff, CEO van Salesforce, plaatste namelijk op X een bericht voor het ontevreden personeel van OpenAI. Daarin belooft hij compensatie voor iedere werknemer die wenst te vertrekken bij OpenAI om over te stappen naar het Salesforce Einstein Trusted AI-onderzoeksteam.

Dat geeft het vertrekkend personeel van OpenAI nog meer werkzekerheid. Zij kregen immers ook al het nieuws dat Microsoft graag al het talent van het AI-bedrijf verwelkomt. De Windows-bouwer is tevens de grootste investeerder in OpenAI en zal graag de kennis en het talent bij de organisatie betrokken houden. Sam Altman kreeg er tevens ook al een nieuwe job, samen met Greg Brockman, ook een medeoprichter van OpenAI die ook zijn ontslagbrief kreeg in het weekend.

Lees ook: Sam Altman en Greg Brockman gaan AI-team bij Microsoft leiden