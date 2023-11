Microsoft doet zijn zegje over het leiderschap van OpenAI. De AI-ontwikkelaar krijgt hierbij een lijst eisen zodat plotse, ingrijpende beslissingen in de toekomst niet zomaar kunnen plaatsvinden.

Microsoft probeert zijn positie als trouwe partner gedurende de crisis van OpenAI nu te vergelden. Dat zeggen althans enkelen betrokkenen aan Bloomberg. De techgigant zou veranderingen willen zien aan de raad van bestuur en meer betrokkenheid willen bij ingrijpende beslissingen.

Selecteren op ervaring

Met de terugkeer van Sam Altman als CEO bij OpenAI, zijn onmiddellijk drie nieuwe bestuursleden voorgesteld. Het gaat om Bret Taylor, voormalig co-CEO van Salesforce, Larry Summers, voormalig minister van Financiën van de VS, en Adam D’Angelo, oprichter van kennisplatform Quora.

Microsoft wil echter meer veranderingen zien aan de raad van bestuur. De raad moet uit meer leden bestaan en het vereiste ervaringsniveau moet omhoog om een zeteltje te krijgen.

Zeggenschap in fusie

Verder is de eis al gesteld om zeggenschap te krijgen in fuseringsplannen. De geruchten over de onderhandelingen tussen OpenAI en Anthropic zullen tot dit voorstel geleid hebben. De fusie zou zijn voorgesteld door OpenAI, maar Dario Amodei, Anthropic-CEO, wilde hier niet van weten.

De terugkeer van Altman en Greg Brockman naar OpenAI, ontvangt wel de volledige steun van Satya Nadella, CEO van Microsoft. Dat blijkt uit zijn bericht op social mediaplatform X: “Sam, Greg, en ik hebben samen gezeten en zijn overeengekomen dat ze beiden een sleutelrol op te nemen hebben in het leiderschapsteam van OpenAI om te zorgde dat OpenAI blijft florerenen voortbouwt op haar missie.”

