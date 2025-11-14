Cisco neemt NeuralFabric over om de basis van AI Canvas te versterken

Cisco neemt NeuralFabric over om de AI-mogelijkheden voor bedrijven uit te breiden. De overname moet organisaties helpen bij het bouwen, trainen en implementeren van specifieke AI-modellen en Small Language Models (SLM’s) binnen hun eigen infrastructuur. NeuralFabric’s technologie moet er vooral voor gaan zorgen dat het nieuwe AI Canvas een nog meer solide basis krijgt.

De toekomst van AI-modellen ligt minstens net zoveel in kleine als in grote modellen. Om AI binnen organisaties echt interessant te maken, hebben we niet nog een generiek model nodig, maar juist meer gespecialiseerde modellen en SLM’s. Dat is waar Cisco vol op inzet in ieder geval.

We zagen hier al voorbeelden van met het Security Reasoning Model en het Deep Network Model. Dat eerste model richt zich specifiek op securityvraagstukken en is gebaseerd op meer dan 30 jaar aan telemetrie vanuit Cisco zelf. Het tweede model is een belangrijke pijler onder de AgenticOps-ontwikkelingen bij Cisco, specifiek AI Canvas. Over dat laatste schreven we recent een uitgebreid verhaal.

NeuralFabric is nieuw stukje voor agentic puzzel

De theorie over gespecialiseerde modellen en SLM’s klinkt zonder meer goed. Het roept echter ook wat vragen op. Als je het hebt over specifiek getrainde modellen, betekent dit doorgaans dat het ook voor specifieke omgevingen bedoeld is. En met specifieke omgevingen bedoelen we hier omgevingen van organisaties zelf. De modellen die daarvoor getraind moeten worden, gebruiken daarvoor ook de eigen data van de organisaties.

NeuralFabric, een bedrijf uit de buurt van Seattle dat in 2023 is opgericht, heeft een platform ontwikkeld waarmee organisaties bovenstaande kunnen doen. Dat maakt het voor Cisco een interessante toevoeging aan de agentic-puzzel waar het mee bezig is.

Specifiek AI Canvas, dat al gebruikmaakt van het Deep Network Model, kan er veel profijt van hebben. Dat kunnen organisaties immers ook inzetten in hun eigen omgeving voor andere gebruiksdoelen dan het troubleshooten van het eigen netwerk. Dit kan echter alleen maar als er een goed en vooral betrouwbaar en compliant fundament onder ligt.

NeuralFabric als fundament voor AI Canvas

NeuralFabric moet dit fundament gaan worden voor AI Canvas. Het belooft volledige controle en transparantie als het gaat om de data die organisaties gebruiken. Het is mogelijk om publieke datasets te combineren met private datasets en synthetische data. Daarbij geeft NeuralFabric de garantie dat de data van de organisatie zelf nooit naar buiten zal gaan. Verder claimt het een modulair aanbod te hebben, waarbij het mogelijk is om AI-componenten een voor een toe te voegen. Tot slot moet het volgens NeuralFabric 90-99 procent goedkoper zijn dan het inzetten van een van de generieke, grote modellen en is het mogelijk om in enkele uren een SLM te bouwen.

Al met al moet de integratie van NeuralFabric in het aanbod van Cisco ervoor gaan zorgen dat organisaties sneller, betere (en compliant) modellen kunnen bouwen voor hun eigen omgevingen dan nu het geval is. De ontwikkelingen in LLM’s zijn nog lang niet voltooid, maar SLM’s worden zonder twijfel steeds belangrijker. Dan is het een goed idee om daar op in te spelen. Dat doet Cisco met deze voorgenomen overname. Naar verwachting is deze in Q2 van het fiscale jaar van Cisco rond, dus voor eind januari 2026. Er zijn geen details bekendgemaakt over hoeveel Cisco betaalt voor NeuralFabric.